Liga Esports Nasional Mahasiswa 2025 Bakal Digelar, Perebutkan Hadiah Ratusan Juta

JAKARTA - Liga Esports Nasional Mahasiswa 2025 segera bergulir. Total hadiah yang akan diperebutkan tidak tanggung-tanggung, yakni sebesar Rp150 juta.

Kompetisi tingkat mahasiswa itu resmi diusung oleh PB ESI. Ada pun Liga Esports Nasional Mahasiswa 2025 akan bergulir mulai 20 April.

1. Berbeda

Edisi kali ini akan berbeda dengan edisi sebelumnya. Di mana, pada 2025 akan mempertandingkan dua games, yakni Mobile Legend Bang Bang dan Honor of King.

Kepala Program Akademi Garudaku, Robertus Aditya Pratomo Putro mengungkapkan, edisi ketiga kali ini akan menyajikan hal yang berbeda. Selain bertambahnya nomor pertandingan, babak final bakal digelar secara offline di Bandung.

“Liga Esport Nasional Indonesia tahun 2025 ini merupakan seri ketiga. Tujuannya untuk memberikan wadah kompetisi yang resmi dari federasi untuk pengembangan di tingkat Mahasiswa,” ujar Robertus dalam sesi konferensi pers di Kantor PB ESI, Rabu (12/3/2025).