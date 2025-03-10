Marc Marquez Sulit Dibendung di MotoGP 2025, Francesco Bagnaia Dituntut Tampil Sempurna untuk Menang

PENGAMAT MotoGP, Neil Hodgson, menilai Francesco Bagnaia harus tampil sempurna untuk bisa mengalahkan Marc Marquez. Pasalnya, Marc Marquez tampil menggila di MotoGP 2025.

Hodson menegaskan, Bagnaia harus bisa menjadi yang tercepat dalam setiap sesi sebelum balapan utama. Dengan begitu, dia bisa menyaingi Marquez yang sulit dibendung.

1. Rekan Setim

Francesco Bagnaia dan Marc Marquez berada dalam satu tim di Ducati Lenovo. Menariknya, kedua pembalap itu disebut-sebut sebagai kandidat kuat menjuarai MotoGP 2025.

Marquez sudah lebih dulu menunjukkan kekuatannya usai mendominasi hingga menjuarai MotoGP Thailand, 2 Maret 2025 lalu. Sementara, pada seri balapan itu, Bagnaia finis di posisi ketiga.

Dengan spesifikasi motor yang serupa, Bagnaia harus mengakui keperkasaan Marquez. Padahal, The Baby Alien -julukan Marc Marquez, perdana menggunakan motor tim pabrikan Ducati pada musim ini.

2. Ada Gap

Hodgson menilai ada gap kekuatan Bagnaia dan Marquez meskipun memiliki motor yang sama. Sebab itu, Hodgson menegaskan, Bagnaia harus tampil sempurna dalam setiap seri balapan jika ingin mengalahkan Marquez.

“Ia harus menjadi 'Pecco yang sempurna', lolos dari posisi pole, memimpin, dan tampil sempurna," kata Hodgson dikutip dari Crash, Senin (10/3/2025).

"Kita sudah melihatnya melakukan itu, dia sudah menjalani banyak akhir pekan yang sempurna. Itulah satu-satunya cara untuk menangkis Marquez," tambahnya.