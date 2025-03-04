Jorge Martin Satu-satunya Pembalap yang Bisa Hentikan Dominasi Marc Marquez, Alex Marquez dan Francesco Bagnaia di MotoGP 2025?

Jorge Martin bisa hentikan dominasi Marc Marquez dan dua pembalap lain? (Foto: X/@AsparCircuit)

JORGE Martin satu-satunya pembalap yang bisa hentikan dominasi Marc Marquez, Alex Marquez, dan Francesco Bagnaia di MotoGP 2025? Tentu sang juara dunia bertahan masuk sebagai salah satu kandidat.

Marquez bersaudara dan Bagnaia mendominasi pada MotoGP Thailand 2025. Ketiganya tidak terkejar baik dalam sesi kualifikasi, Sprint Race, hingga balapan utama di Sirkuit Internasional Buriram, Buriram.

1. Dominasi

Marc Marquez, Alex Marquez, dan Francesco Bagnaia di MotoGP Thailand 2025 (Foto: X/@ducaticorse)

Marc Marquez tampil sebagai pemenang di sprint dan balapan utama. Alex Marquez lalu finis posisi dua di kedua sesi, begitu juga Bagnaia yang harus puas menjadi nomor tiga.

Dalam waktu singkat, ketiga pembalap diyakini akan terus mendominasi hingga akhir musim. Apalagi, mereka juga impresif selama tes pramusim MotoGP 2025.

2. Jorge Martin

Lantas, siapa yang bisa menghentikan ketiganya? Apakah sosok itu Martin? Belum tentu. Pria asal Spanyol tersebut masih mengalami kendala di seri-seri awal MotoGP 2025.

Martin absen di MotoGP Thailand 2025 akibat cedera. Ia juga tidak ikut dalam empat dari lima hari tes pramusim usai terjatuh di Malaysia. Adaptasinya bersama motor Aprilia RS GP pun terhambat.