Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jorge Martin Satu-satunya Pembalap yang Bisa Hentikan Dominasi Marc Marquez, Alex Marquez dan Francesco Bagnaia di MotoGP 2025?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 04 Maret 2025 |07:23 WIB
Jorge Martin Satu-satunya Pembalap yang Bisa Hentikan Dominasi Marc Marquez, Alex Marquez dan Francesco Bagnaia di MotoGP 2025?
Jorge Martin bisa hentikan dominasi Marc Marquez dan dua pembalap lain? (Foto: X/@AsparCircuit)
A
A
A

JORGE Martin satu-satunya pembalap yang bisa hentikan dominasi Marc Marquez, Alex Marquez, dan Francesco Bagnaia di MotoGP 2025? Tentu sang juara dunia bertahan masuk sebagai salah satu kandidat.

Marquez bersaudara dan Bagnaia mendominasi pada MotoGP Thailand 2025. Ketiganya tidak terkejar baik dalam sesi kualifikasi, Sprint Race, hingga balapan utama di Sirkuit Internasional Buriram, Buriram.

1. Dominasi

Marc Marquez, Alex Marquez, dan Francesco Bagnaia di MotoGP Thailand 2025 (Foto: X/@ducaticorse)
Marc Marquez, Alex Marquez, dan Francesco Bagnaia di MotoGP Thailand 2025 (Foto: X/@ducaticorse)

Marc Marquez tampil sebagai pemenang di sprint dan balapan utama. Alex Marquez lalu finis posisi dua di kedua sesi, begitu juga Bagnaia yang harus puas menjadi nomor tiga.

Dalam waktu singkat, ketiga pembalap diyakini akan terus mendominasi hingga akhir musim. Apalagi, mereka juga impresif selama tes pramusim MotoGP 2025.

2. Jorge Martin

Lantas, siapa yang bisa menghentikan ketiganya? Apakah sosok itu Martin? Belum tentu. Pria asal Spanyol tersebut masih mengalami kendala di seri-seri awal MotoGP 2025.

Martin absen di MotoGP Thailand 2025 akibat cedera. Ia juga tidak ikut dalam empat dari lima hari tes pramusim usai terjatuh di Malaysia. Adaptasinya bersama motor Aprilia RS GP pun terhambat.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/38/3188007/fabio_quartararo-5YQu_large.jpg
Kesabaran Yamaha Mulai Menipis, Fabio Quartararo Kena Semprot Usai Kritik Pengembangan Mesin V4
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/38/3187996/marc_marquez-6dob_large.jpg
Andai Tak Cedera Parah, Bos Honda Yakin Marc Marquez Jadi Juara Dunia MotoGP 2020
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/38/3188006/marc_marquez_dan_alex_marquez-L421_large.jpg
Marc Marquez Sebut Lebih Penting Bahagiakan Adik daripada Gelar Juara, Mengalah di MotoGP 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/38/3187759/valentino_rossi_vs_marc_marquez-l6dy_large.jpg
Marc Marquez Ingin Akhiri Permusuhan dengan Valentino Rossi: Sulit Hidup dengan Dendam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/38/3187711/valentino_rossi-rk4c_large.jpg
Kisah Unik Valentino Rossi yang Berencana Bikin Serial TV Perjalanan Karier di MotoGP, Ingin Brad Pitt Jadi Pemeran Utama!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/38/3187515/alex_marquez_pernah_merasakan_betapa_sulitnya_menghadapi_marc_marquez_saat_jadi_rekan_setim_pada_motogp_2024-Z7Jn_large.jpg
Menderita Gara-Gara Marc Marquez Bikin Alex Marquez Menggila di MotoGP 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement