HOME SPORTS MOTOGP

Komentar Pedas Marc Marquez kepada Pencinta MotoGP yang Ingin Dirinya dan Francesco Bagnaia Dominan Tahun Ini

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 01 Maret 2025 |08:05 WIB
Komentar Pedas Marc Marquez kepada Pencinta MotoGP yang Ingin Dirinya dan Francesco Bagnaia Dominan Tahun Ini
Marc Marquez kala mentas di MotoGP. (Foto: Ducati Lenovo)
KOMENTAR pedas Marc Marquez kepada pencinta MotoGP yang ingin dirinya dan Francesco Bagnaia dominan tahun ini. Menurut Marc Marquez, jika dirinya dan Bagnaia terus dituntut bisa finis di posisi 1 dan 2 dalam setiap balapan di MotoGP 2025, tuntutan itu diberikan oleh orang yang tidak memahami MotoGP.

Pasalnya bagi Marquez, MotoGP diisi oleh para pembalap hebat. Dengan begitu, semua orang punya kans sama untuk mendulang hasil manis di setiap balapan.

Marc Marquez dan Francesco Bagnaia berfoto bersama jelang MotoGP 2025 (Foto: X/@ducaticorse)

1. Jadi Sorotan

Duet Marquez dengan Bagnaia di tim pabrikan Ducati pada MotoGP 2025 memang jadi sorotan besar. Pasalnya, mereka sudah mengoleksi banyak gelar juara dunia.

Marquez diketahui sudah memiliki 6 gelar juara di MotoGP. Sementara Bagnaia, dia sudah sukses meraih 2 gelar juara MotoGP. Musim lalu, Bagnaia juga nyaris juara. Sayangnya, dia akhirnya kalah saing dari Jorge Martin sehingga harus puas jadi runner-up.

Dengan prestasi manis yang telah diukir, duet Bagnaia dan Marquez diyakini banyak pihak akan menggila di MotoGP 2025. Mereka diprediksi bakal dominasi balapan demi balapan.

 

