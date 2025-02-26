Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Nikolaus Joaquin Tak Menyangka Bisa Juara di Singapore International Challenge 2025

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 26 Februari 2025 |01:31 WIB
Nikolaus Joaquin Tak Menyangka Bisa Juara di Singapore International Challenge 2025
Nikolaus Joaquin tidak menyangka bisa juara di Singapore International Challenge 2025 (Foto: Instagram/@n.joaquin_)
A
A
A

GANDA putra Indonesia, Raymond Indra/Nikolaus Joaquin berjaya dalam Singapore International Challenge 2025. Prestasi itu melengkapi capaian apik tim Indonesia.

Sebagaimana diketahui, Indonesia smendominasi Singapore International Challenge 2025 dengan menempatkan enam wakil di partai final. Hasilnya, empat gelar berhasil dibawa pulang dan dua lainnya jadi runner-up.

1. Tuan Rumah

Raymond Indra/Nikolaus Joaquin (Foto: Instagram/@n.joaquin_)
Raymond Indra/Nikolaus Joaquin (Foto: Instagram/@n.joaquin_)

Raymond/Joaquin menjadi juara setelah menang atas wakil tuan rumah Singapura Eng Keat Wesley Koh/Junsuke Kubo dengan skor 21-18, 18-21, 22-20. Ajang itu berlangsung pada 18-23 Februari di SBH East Coast @ Expo.

Joaquin mengatakan sangat bahagia dapat berprestasi dalam ajang itu. Prestasi itu tentunya akan menjadi langkah positif berduet dengan Raymond yang baru dipasangkan.

"Puji Tuhan kami diberi kelancaran pada pertandingan ini. Kami benar-benar tidak menyangka bisa juara di turnamen pertama kami berpasangan," ujar Joaquin, dikutip Rabu (26/2/2025).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
