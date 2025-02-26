Nikolaus Joaquin Tak Menyangka Bisa Juara di Singapore International Challenge 2025

GANDA putra Indonesia, Raymond Indra/Nikolaus Joaquin berjaya dalam Singapore International Challenge 2025. Prestasi itu melengkapi capaian apik tim Indonesia.

Sebagaimana diketahui, Indonesia smendominasi Singapore International Challenge 2025 dengan menempatkan enam wakil di partai final. Hasilnya, empat gelar berhasil dibawa pulang dan dua lainnya jadi runner-up.

1. Tuan Rumah

Raymond Indra/Nikolaus Joaquin (Foto: Instagram/@n.joaquin_)

Raymond/Joaquin menjadi juara setelah menang atas wakil tuan rumah Singapura Eng Keat Wesley Koh/Junsuke Kubo dengan skor 21-18, 18-21, 22-20. Ajang itu berlangsung pada 18-23 Februari di SBH East Coast @ Expo.

Joaquin mengatakan sangat bahagia dapat berprestasi dalam ajang itu. Prestasi itu tentunya akan menjadi langkah positif berduet dengan Raymond yang baru dipasangkan.

"Puji Tuhan kami diberi kelancaran pada pertandingan ini. Kami benar-benar tidak menyangka bisa juara di turnamen pertama kami berpasangan," ujar Joaquin, dikutip Rabu (26/2/2025).