Disambut Meriah, Tim Bulutangkis Indonesia Tiba di Tanah Air Usai Ukir Sejarah Juara Badminton Asia Mixed Team Championship 2025

TANGERANG – Tim bulutangkis Indonesia tiba di Tanah Air usai juara di Badminton Asia Mixed Team Championship 2025. Pencapaian ini diketahui membuat tim bulutangkis Indonesia ukir sejarah di ajang itu.

Diketahui, ajang Badminton Asia Mixed Team Championship 2025 digelar di Qingdao, China. Rinov Rivaldy dan kawan-kawan mendarat di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang pada Senin (17/2/2025) pukul 18.05 WIB.

Tim bulutangkis Indonesia tiba di Tanah Air usai juara Badminton Asia Mixed Team Championship 2025. Foto: Bagas Abdiel/Okezone

1. Disambut Meriah

Kedatangan tim bulutangkis Indonesia pun mendapat sambutan meriah saat keluar di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta pada pukul 18.34 WIB. Kedatangan tersebut dipimpin manajer tim Shendy Puspa Irawati, kapten Rinov Rivaldy, dan wakil kapten Siti Fadia Silva Ramadhanti.

Pada proses penyambutan, hadir Wakil Ketua Umum III PBSI Armand Darmadji, Sekretaris Jenderal PBSI Ricky Soebagja, Deputi IV Kemenpora Surono, dan Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI Eng Hian. Para pemain dan ofisial satu per satu melakoni prosesi pengalungan bunga.

"Puji Tuhan, Alhamdullilah tim Indonesia bisa sampai ke Indonesia membawa piala Asia Mixed Team Badminton Championship 2025. Di tengah tingginya udara Qingdao, kegigihan dan fokus prima menjadikan kami yang terbaik," ucap Shendy dalam sambutannya.

2. Bersyukur

Kapten dan wakil kapten yakni Rinov serta Fadia juga menyampaikan rasa syukurnya membawa pulang trofi Badminton Asia Mixed Team Championship 2025. Apalagi, ini merupakan sejarah baru untuk pertama kalinya membawa trofi di ajang beregu campuran se-Asia tersebut.

"Saya mengucapkan Alhamdullilah bersyukur atas kemenangan ini. Saya berterima kasih kepada PBSI dan seluruh atlet, tim pendukung, dan pelatih semuanya," ucap Rinov.

"Sangat bersyukur bisa membawa piala untuk Indonesia terima kasih untuk support dari pelatih dan semuanya yang sudah mendukung kami," jelas Fadia.