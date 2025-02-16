Menang Sempurna hingga Juara Badminton Asia Mixed Team Championship 2025, Alwi Farhan: Alhamdulillah

QINGDAO – Alwi Farhan meraih kemenangan sempurna di Badminton Asia Mixed Team Championship 2025. Setiap kali diturunkan untuk bermain, juara dunia junior 2023 itu sanggup meraih kemenangan.

Pada laga final, Alwi memastikan diri menjadi salah satu pemain Indonesia yang tak terkalahkan di BAMTC 2025. Ia berhasil menumbangkan wakil China, Hu Zhe An, dengan skor 21-15 dan 21-13.

1. Juara

Kemenangan Alwi tersebut mengantarkan Tim bulu tangkis Indonesia meraih gelar juara di BAMTC 2025 usai menumbangkan Tim bulu tangkis China dengan skor 3-1. Pemain berusia 19 tahun itu menyumbangkan poin kemenangan kedua.

Alwi tercatat membukukan empat kemenangan dari empat laga yang dijalani di BAMTC 2025. Mengomentari tentang kesempurnaan tersebut, ia mengaku bersyukur dan merasa senang.

"Alhamdulillah mengucap syukur, kemenangan ini karena dukungan tim, pelatih dan orang tua saya," ucap Alwi dalam keterangan pers PBSI, Minggu (16/2/2025).

"Pasti senang rasanya, saya berhasil menunjukkan karakter bertanding kita, Indonesia, untuk menjadi pemenang atau juara," tambah pria asal Solo itu.