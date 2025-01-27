Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kevin Sanjaya Optimistis Bulu Tangkis Indonesia Bakal Bangkit

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 27 Januari 2025 |06:02 WIB
Kevin Sanjaya Optimistis Bulu Tangkis Indonesia Bakal Bangkit
Kevin Sanjaya Sukamuljo optimis bulu tangkis Indonesia akan bangkit. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

LEGENDA bulu tangkis Indonesia, Kevin Sanjaya Sukamuljo, optimistis bulu tangkis Indonesia bakal bangkit. Hal ini disampaikannya usai wakil Tanah Air gagal menyabet gelar juara di Indonesia Masters 2025.

Indonesia harus puas hanya menyabet dua status runner-up di Indonesia Masters 2025. Tetapi, Kevin meyakini badminton Indonesia akan bangkit dan meraih prestasi tinggi di turnamen berikutnya.

Jonatan Christie dan Kunlavut Vitidsarn (Foto: X/@INABadminton)

1. Indonesia Tanpa Gelar Juara

Indonesia tanpa gelar juara di Indonesia Masters 2025. Wakil tuan rumah harus puas mendapatkan dua predikat runner up dari lima sektor yang dipertandingkan di Indonesia Masters 2025.

Dua gelar juara kedua itu didapat oleh tunggal putra Jonatan Christie, dan ganda putra Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto. Keduanya harus tumbang di partai final.

Dengan hasil ini, Indonesia belum mendapatkan satu pun gelar juara dari tiga turnamen dalam kalender BWF pada Januari 2025. Sebelumnya, wakil Tanah Air juga gagal juara di Malaysia Open 2025 dan India Open 2025.

2. Kevin Sanjaya Optimistis Badminton Indonesia Bangkit

Kevin Sanjaya Sukamuljo. Foto: Aldhi Chandra/Okezone
Kevin Sanjaya Sukamuljo foto Aldhi Chandra

Meski begitu, Kevin meyakini badminton Indonesia akan berbenah. Dengan begitu, para pebulu tangkis Indonesia bisa bangkit untuk ajang berikutnya.

Kevin berharap, kegagalan awal tahun ini tidak menjadikan badminton Indonesia lesu. Justru, hal ini bisa menjadi evaluasi agar memberikan yang lebih baik di turnamen selanjutnya.

"Harapannya pasti mereka bisa bangkit, dan belakangan bisa dibilang sedikit menurun ya dari sisi prestasi," kata Kevin kepada Okezone di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 26 Januari 2025.

"Tapi saya sangat optimis dengan kepengurusan yang baru ini bisa membangkitkan badminton Indonesia," sambungnya.

 

Halaman:
1 2
