HOME SPORTS NETTING

Hasil Lengkap Final Indonesia Masters 2025: Thailand Sabet 2 Gelar, Indonesia Harus Puas Runner Up

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 26 Januari 2025 |19:02 WIB
Hasil Lengkap Final Indonesia Masters 2025: Thailand Sabet 2 Gelar, Indonesia Harus Puas Runner Up
Hasil lengkap final Indonesia Masters 2025 menampilkan kekalahan Jonatan Christie dan Kunlavut Vitidsarn (Foto: X/@INABadminton)
JAKARTA – Hasil lengkap final Indonesia Masters 2025 akan dibahas Okezone. Thailand menjadi juara umum dengan dua gelar. Sementara, tuan rumah harus puas menjadi runner up di dua sektor.

Final Indonesia Masters 2025 berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (26/1/2025) siang hingga malam WIB. Rangkaian pertandingan dibuka dengan ganda campuran.

1. Ratchanok Intanon

Ratchanok Intanon

Hiroki Midorikawa/Natsu Saito berhasil menjadi juara usai menaklukkan Guo Xin Wa/Chen Fang Hui. Mereka hanya butuh dua gim selama 34 menit untuk menang 21-15 dan 21-17.

Gelar pertama Thailand diraih lewat tunggal putri. Ratchanok Intanon sukses mengalahkan Sim Yu-jin dengan dua gim 21-18 dan 21-17. Ia menjadi pengoleksi terbanyak di sektor ini dengan tiga gelar.

2. Kunlavut Vitidsarn

Korea Selatan lalu meraih gelar dari nomor ganda putri. Kim Hye-jeong/Kong Hee-yong sukses membungkam Pearly Tan/Thinaah Muralitharan dengan skor akhir 21-12, 17-21, dan 21-18.

Lalu, gelar kedua Thailand hadir dari nomor tunggal putra. Kunlavut Vitidsarn untuk pertama kalinya berhasil juara di Indonesia dengan mengalahkan wakil tuan rumah Jonatan Christie 21-18, 17-21, dan 18-21.

 

Telusuri berita Sport lainnya
