HOME SPORTS NETTING

Mundur dari Perempatfinal Indonesia Masters 2025, Begini Kondisi Gregoria Mariska Tunjung

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 25 Januari 2025 |01:42 WIB
Mundur dari Perempatfinal Indonesia Masters 2025, Begini Kondisi Gregoria Mariska Tunjung
Tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung. (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA - Tunggal putri Tanah Air, Gregoria Mariska Tunjung mengejutkan banyak pihak usai mundur dari babak perempatfinal Indonesia Masters 2025. Gregoria mundur karena tengah sakit, lantas bagaimana kondisi kekasih dari Mikha Angelo tersebut?

Sejatinya, Gregoria akan melawan wakil Korea Selatan, Sim Yu Jin di perempatfinal Indonesia Masters. Laga itu seharusnya berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (24/1/2025).

1. Kondisi Gregoria Sebelum Laga

Kendati demikian, Gregoria memilih tak melanjutkan perjuangannya di turnamen super 500 tersebut. Menurut pelatih tunggal putri Indonesia, Imam Tohari, kondisi Gregoria saat ini membuatnya memang tidak bisa dipaksakan untuk turun laga.

Imam Tohari mengatakan awalnya Gregoria ingin berusaha tetap melanjutkan perjuangan di Indonesia Masters 2025. Namun, pada akhirnya peraih medali perunggu Olimpiade Paris 2024 itu merasakan kondisi terus semakin memburuk sehingga memilih mundur.

Gregoria Mariska Tunjung di Indonesia Masters 2025 (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)
Gregoria Mariska Tunjung di Indonesia Masters 2025 (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

"Kondisi Gregoria emang saat ini tadi sekitar jam 1 siang sebenernya dia pengen main. Namun, dari pagi dia bangun sudah lemas terus pusing, tapi dipaksa minum vitamin karena keinginan mainnya sangat besar," kata Imam Tohari di Jakarta, Sabtu (25/1/2025).

"Habis makan siang jam 1 setengah 2 dia ngomong ke saya memang tidak bisa dipaksakan karena begitu dia bangun itu pusing dan badannya lemas sekali," tambah Imam.

 

Halaman:
1 2
