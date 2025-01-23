Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Ini Respons Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Usai Gugur di 16 Besar Indonesia Masters 2025

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 23 Januari 2025 |22:00 WIB
Ini Respons Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Usai Gugur di 16 Besar Indonesia Masters 2025
Ganda campuran Indonesia, Jafar Hidayatullah/Felisha Albert. (Foto: Bagas Abdiel/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Pasangan ganda campuran Tanah Air, Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu, terhenti di babak 16 besar Indonesia Masters 2025. Kekalahan itu jelas membuat Jafar/Felisha kecewa, namun mereka tetap bersyukur karena berhasil memetik banyak pelajaran berharga.

Jafar/Felisha dikalahkan wakil Malaysia, Chen Tang Jie/Toh Ee Wei dalam dua gim langsung (22-24, 14-21) di babak 16 besar Indonesia Masters 2025. Pertandingan itu digelar di Istora Senayan, Jakarta pada Kamis (23/1/2025).

1. Tetap Bersyukur Berhasil Lolos hingga 16 Besar

Usai pertandingan, Felisha mengatakan bersyukur bisa menyelesaikan pertandingan tanpa cedera. Dia mengakui ada beberapa kesalahan yang harus diperbaiki dalam pertandingan ini.

Meski kalah, Felisha merasa permainannya dengan Jafar mulai meningkat di turnamen ini. Jafar pun setuju dengan pendapat tandemnya tersebut.

Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta. PBSI
Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta. PBSI

“Pertama-tama saya bersyukur bisa menyelesaikan pertandingan semuanya dengan baik, permainannya juga sudah mendekati apa yang kita mau, cuman ada kesalahan dari kita lewat 11 gim kedua, kematangan pukulan saya sendiri merasa jauh lebih matang dari kita, kayak kekurung,” kata Felisha selepas pertandingan di Istora Senayan, Jakarta pada Kamis (23/1/2025).

“Jadi poin cepat hilang dan langsung jauh, bisa dijadiin pelajaran dari kita supaya bisa lebih cepat naik,” sambungnya.

 

Halaman:
1 2
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
