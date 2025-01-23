Hasil 16 Besar Indonesia Masters 2025: Fajar/Rian Melenggang ke Perempatfinal Usai Menangi Duel Sengit Lawan Ganda Malaysia!

HASIL 16 besar Indonesia Masters 2025 akan diulas dalam artikel ini. Ganda Putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, sukses melenggang ke babak perempatfinal Indonesia Masters 2025.

Kepastian itu didapat Fajar/Rian usai dirinya memenangi duel sengit melawan wakil Malaysia, Low Hang Yee/Ng Eng Cheong. Main di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025) sore WIB, Fajar/Rian menang dengan skor 16-21, 21-7, 21-16.

Jalannya Pertandingan

Fajar/Rian bermain cukup solid melawan Low/Eng. Terbukti, mereka bisa unggul 4-3 dalam awal gim pertama.

Setelah itu, Fajar/Rian langsung dapat perlawanan sengit dari Low/Eng bermain. Kedua pasangan itu pun terus kejar-mengejar poin dari 8-8 hingga 10-10.

Low/Eng pun kemudian memegang kendali permainan. Mereka cukup nyaman dalam mengumpulkan poin demi poin hingga bisa unggul 18-14 atas Fajar/Rian. Sampai akhirnya, Fajar/Rian harus mengakui keunggulan Low/Eng pada gim pertama karena kalah dengan skor 16-21.

Pada gim kedua, Fajar/Rian tampil cukup agresif. Ganda putra andalan Indonesia itu unggul di awal laga dengan skor 8-3.

Performa apik Fajar/Rian dapat bertahan sampai akhir gim kedua. Sebab, Fajar/Rian menutup gim kedua dengan kemenangan 21-7 atas Low/Eng.

Laga pun dilanjutkan ke gim ketiga yang jadi penentuan. Fajar/Rian kembali membuka laga dengan apik hingga bisa menyentuh interval dengan keunggulan 11-7.

Tertinggal, Low/Eng tidak tinggal diam begitu saja. Mereka terus memberikan perlawanan ketat untuk Fajar/Rian sehingga jarak poin pun terpangkas menjadi 15-16.

Fajar/Rian pun langsung tancap gas lagi. Mereka menutup gim ketiga dengan capaian positif dengan kemenangan 21-16.