HOME SPORTS NETTING

Hasil Indonesia Masters 2025: Dejan Ferdinansyah/Siti Fadia Tersingkir, Marwan Faza/Aisyah Salsabila Lanjut ke 16 Besar!

Bagas Abdiel , Jurnalis-Rabu, 22 Januari 2025 |20:01 WIB
Hasil Indonesia Masters 2025: Dejan Ferdinansyah/Siti Fadia Tersingkir, Marwan Faza/Aisyah Salsabila Lanjut ke 16 Besar!
Dejan Ferdinansyah/Siti Fadia Silva Ramadhanti kala berlaga. (Foto: PBSI)
A
A
A

HASIL Indonesia Masters 2025 akan diulas dalam artikel ini. Dua ganda campuran Indonesia harus mengalami nasib berbeda, yakni Dejan Ferdinansyah/Siti Fadia Silva Ramadhanti dan Marwan Faza/Aisyah Salsabila Putri Pranata.

Dejan/Fadia harus tersingkir di babak 32 besar. Sementara itu, Faza/Aisyah berhasil melanjutkan perjalanannya ke babak 16 besar.

Marwan Faza dan Aisyah Salsabila Putri Pranata foto pbsi

1. Faza/Aisyah Genggam Tiket 16 Besar

Berlaga di Istora Senayan, Jakarta, Indonesia, Rabu (22/1/2025) sore WIB, Faza/Aisyah sukses melenggang ke 16 besar. Kepastian itu didapat usai menang atas wakil Jerman, Jonse Rafly Jansen/Thuc Phuong Nguyen.

Faza/Aisyah memenangi laga tersebut usai bertarung snegit 3 gim. Laga itu berakhir dengan skor 19-21, 21-16, dan 21-13.

Pada laga tersebut, Faza/Aisyah nyaris memenangkan laga dalam dua gim saja. Namun, kelengahan di gim pertama membuat mereka harus menjalani laga panjang hingga tiga gim.

Selanjutnya, di babak 16 besar Faza/Aisyah akan bertemu Goh/Lai. Ini bisa menjadi ajang pembuktian bagi Faza/Aisyah untuk bertemu unggulan dua.

 

