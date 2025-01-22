Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Indonesia Masters 2025: Kompak, Putri Kusuma Wardani dan Rinov Rivaldy/Lisa Ayu Tembus 16 Besar!

Bagas Abdiel , Jurnalis-Rabu, 22 Januari 2025 |16:12 WIB
Hasil Indonesia Masters 2025: Kompak, Putri Kusuma Wardani dan Rinov Rivaldy/Lisa Ayu Tembus 16 Besar!
Putri Kusuma Wardani kala berlaga. (Foto: PBSI)
A
A
A

HASIL Indonesia Masters 2025 akan diulas Okezone. Dua wakil Indonesia kompak melesat ke 16 besar, yakni  Putri Kusuma Wardani dan Rinov Rivaldy/Lisa Ayu Kusumawati.

Kedua laga tersebut berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, Indonesia, Rabu (22/1/2025) sore WIB. Kedua wakil tersebut sama-sama mengalahkan lawan asal Taiwan.

Rinov Rivaldy bersama Lisa Ayu. (Foto: PBSI)

1. Rinov/Lisa Menangi Duel Sengit

Rinov/Lisa lebih dulu lolos ke babak 16 besar usai mengalahkan Yang Po-Hsuan/Hu Ling Fang. Mereka mengalahkan unggulan ketiga tersebut dengan skor 21-23, 21-17, dan 21-17.

Pasangan anyar milik Indonesia itu tampil apik, meski mendapat perlawanan sengit dari Yang/Hu. Bahkan, jika tak lengah di gim pertama, Rinov/Lisa bisa memenangkan laga dua gim.

Namun begitu, pada gim pertama, Rinov/Lisa gagal memanfaatkan momentum ketika sudah unggul 20-17. Mereka kecolongan hingga akhirnya takluk 21-23 di gim pertama.

Untungnya, Rinov/Lisa mampu bangkit di gim kedua dan ketiga. Walau pada laga gim ketiga sempat tertinggal 12-15, tetapi Rinov/Lisa berhasil membalikkan keadaan dan memenangkan laga dengan skor 21-17.

 

1 2
