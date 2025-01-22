Hasil Indonesia Masters 2025: Kompak, Putri Kusuma Wardani dan Rinov Rivaldy/Lisa Ayu Tembus 16 Besar!

HASIL Indonesia Masters 2025 akan diulas Okezone. Dua wakil Indonesia kompak melesat ke 16 besar, yakni Putri Kusuma Wardani dan Rinov Rivaldy/Lisa Ayu Kusumawati.

Kedua laga tersebut berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, Indonesia, Rabu (22/1/2025) sore WIB. Kedua wakil tersebut sama-sama mengalahkan lawan asal Taiwan.

1. Rinov/Lisa Menangi Duel Sengit

Rinov/Lisa lebih dulu lolos ke babak 16 besar usai mengalahkan Yang Po-Hsuan/Hu Ling Fang. Mereka mengalahkan unggulan ketiga tersebut dengan skor 21-23, 21-17, dan 21-17.

Pasangan anyar milik Indonesia itu tampil apik, meski mendapat perlawanan sengit dari Yang/Hu. Bahkan, jika tak lengah di gim pertama, Rinov/Lisa bisa memenangkan laga dua gim.

Namun begitu, pada gim pertama, Rinov/Lisa gagal memanfaatkan momentum ketika sudah unggul 20-17. Mereka kecolongan hingga akhirnya takluk 21-23 di gim pertama.

Untungnya, Rinov/Lisa mampu bangkit di gim kedua dan ketiga. Walau pada laga gim ketiga sempat tertinggal 12-15, tetapi Rinov/Lisa berhasil membalikkan keadaan dan memenangkan laga dengan skor 21-17.