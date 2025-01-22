Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Cara Nonton Live Streaming Indonesia Masters 2025 di Vision+

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 22 Januari 2025 |15:37 WIB
Cara Nonton Live Streaming Indonesia Masters 2025 di Vision+
Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu kala berlaga. (Foto: PBSI)
CARA nonton live streaming Indonesia Masters 2025 di Vision+ akan diulas dalam artikel ini. Ajang bulu tangkis bergengsi dengan level Super 500 ini sendiri berlanjut pada hari ini, Rabu (22/1/2025).

Ya, Indonesia Masters 2025 menjadi ajang penting untuk para atlet bulu tangkis top dunia memperebutkan gelar juara di berbagai kategori. Streaming BWF Indonesia Masters 2025 dengan klik di sini.

Mohammad Ahsan dan Hendra Setiawan. Foto PBSI

Nantikan setiap duel sengit dalam gelaran Daihatsu Indonesia Masters 2025 mulai Selasa 21 Januari 2025 hingga Minggu 26 Januari 2025. Dukung tim Merah Putih raih kemenangan melalui channel SPORTSTARS di Vision+.

Berikut cara mudah untuk streaming Indonesia Masters 2025 di Vision+:

1. Unduh aplikasi Vision+ di di Google Play Store, App Store, atau kunjungi https://www.visionplus.id/

