Langsung Jumpa Unggulan Pertama di 16 Besar Indonesia Masters 2025, Jafar Hidayatullah/Felisha Albert Tak Gentar

JAKARTA - Pasangan ganda campuran Indonesia, Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu, senang bukan main karena berhasil melewati babak pertama Indonesia Masters 2025 dengan manis. Berkat kemenangan di babak 32 besar itu, Jafar/Felisha sudah ditunggu unggulan pertama asal Malaysia, Chen Tang Jie/Toh Ee Wei di 16 besar Indonesia Masters 2025.

Pada babak 32 besar, Jafar/Felisha menaklukkan wakil Taiwan, Ming Che Lu/Hung En-Tzu asal Taiwan di Istora Senayan, Rabu (22/1/2025) pagi WIB. Mereka menang dua gim langsung dengan skor 21-19 dan 22-20.

1. Senang Bisa Lolos ke 16 Besar

Sebagai pasangan, ini adalah pertama kalinya Jafar/Felisha mentas di Indonesia Masters 2025. Terlebih bagi Felisha yang baru perdana melakoni pertandingan di Istora Senayan dan turnamen level Super 500.

"Puji Tuhan hari ini saya bisa debut di Istora. Luar biasa senang dan deg-degan, campur aduk, tapi puji Tuhan bisa mengatasinya dengan baik," ucap Felisha di Istora Senayan, Rabu (22/1/2025).

Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta. PBSI

"Enggak bisa bohong kalau masih ada tegangnya di awal, cuma kontrol diri sendiri saat pertandingan dan puji tuhan menang," tambah pemain berusia 19 tahun tersebut.

"Permainan tadi cukup tegang di awal, masih nervous, kurang nyaman di game pertama tertinggal di awal. Lalu kami bisa lebih tenang, lebih rileks, nyaman mainnya," sambung Jafar.