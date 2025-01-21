Hasil Indonesia Masters 2025: Febriana/Amallia Melaju, Rahmat/Yeremia Kandas

JAKARTA – Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi berhasil melaju ke 16 besar Indonesia Masters 2025. Sementara, Rahmat Hidayat/Yeremia Yacob Rambitan kandas di babak pertama.

Dua pertandingan itu berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2025) siang WIB. Rahmat/Yeremia bertanding lebih dulu melawan ganda putra Malaysia, Low Hang Yee/Ng Eng Cheong.

Keduanya harus melalui pertandingan sengit selama tiga gim. Pada gim pertama, Rahmat/Yeremia langsung kalah dari Low/Ng dengan skor 14-21. Memasuki gim kedua, ganda putra ranking 42 dunia itu mencoba melawan.

Hasilnya positif, Rahmat/Yeremia sukses meraih kemenangan dengan skor 21-19. Pada gim penentuan, Mereka bertarung sengit dengan Low/Ng. Namun sayang, keduanya harus mengakui kekalahan dengan skor 18-21.