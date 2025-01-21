Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Indonesia Masters 2025: Febriana/Amallia Melaju, Rahmat/Yeremia Kandas

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 21 Januari 2025 |16:28 WIB
Hasil Indonesia Masters 2025: Febriana/Amallia Melaju, Rahmat/Yeremia Kandas
Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi melaju ke babak 16 besar Indonesia Masters 2025 (Foto: X/@INABadminton)
A
A
A

JAKARTA – Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi berhasil melaju ke 16 besar Indonesia Masters 2025. Sementara, Rahmat Hidayat/Yeremia Yacob Rambitan kandas di babak pertama.

Dua pertandingan itu berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2025) siang WIB. Rahmat/Yeremia bertanding lebih dulu melawan ganda putra Malaysia, Low Hang Yee/Ng Eng Cheong.

Rahmat Hidayat/Yeremia Yacob Rambitan gugur di Indonesia Masters 2025 (Foto: X/@INABadminton)

Keduanya harus melalui pertandingan sengit selama tiga gim. Pada gim pertama, Rahmat/Yeremia langsung kalah dari Low/Ng dengan skor 14-21. Memasuki gim kedua, ganda putra ranking 42 dunia itu mencoba melawan.

Hasilnya positif, Rahmat/Yeremia sukses meraih kemenangan dengan skor 21-19. Pada gim penentuan, Mereka bertarung sengit dengan Low/Ng. Namun sayang, keduanya harus mengakui kekalahan dengan skor 18-21.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/40/3179418/apriyani_rahayu_bersama_siti_fadia-QlwV_large.jpg
Hasil Lengkap Final Indonesia Masters II 2025: Apriyani Rahayu/Siti Fadia Juara, Tuan Rumah Borong 4 Gelar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/40/3178720/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_indonesia_masters_super_100_ii_2025_di_vision-RHcJ_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Indonesia Masters Super 100 II 2025 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/40/3178208/apriyani_rahayu_bersama_siti_fadia-BuRo_large.jpg
Alasan Apriyani Rahayu/Siti Fadia Rela Turun Level dan Main di Indonesia Masters II 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/40/3178142/indonesia_masters_2025_super_100_digelar_di_medan_pada_21_26_oktober_2025-m5ZM_large.jpg
Perebutkan Total Hadiah Rp1,8 Miliar, Sebanyak 232 Pebulu Tangkis Siap Unjuk Gigi di Indonesia Masters 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/40/3177473/saksikan_siaran_langsung_indonesia_masters_2025_super_100_hanya_di_mnctv-CM9B_large.jpeg
Saksikan Indonesia Masters 2025 Super 100, Live di MNCTV!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/40/3171626/simak_kata_kata_chico_aura_yang_mengakhiri_puasa_gelar_dengan_juara_indonesia_masters_2025-qNe7_large.jpg
Kata-Kata Chico Aura yang Akhiri Puasa Gelar dengan Juara Indonesia Masters 2025 Super 100
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement