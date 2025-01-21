Hasil Lengkap Kualifikasi Indonesia Masters 2025: Alwi Farhan Gugur, Chiara Marvella ke Babak Utama

JAKARTA – Sejumlah wakil Tanah Air harus berjuang dari babak kualifikasi Indonesia Masters 2025 dan baru saja menyelesaikan pertandingannya pada Selasa (21/1/2025). Hasilnya, sejumlah pebulutangkis berhasil menang dan melaju ke babak utama seperti yang dialami tunggal putri Chiara Marvella Handoyo, namun ada juga yang gugur seperti Alwi Farhan.

1. Ada 7 Wakil Tanah Air yang Berjuang dari Kualifikasi

Tujuh wakil Indonesia mengikuti babak kualifikasi untuk mencari tiket ke putaran utama Indonesia Masters 2025. Babak kualifikasi berlangsung pada hari pertama turnamen atau 21 Januari 2025 di Istora Senayan, Jakarta.

Dua dari tujuh wakil Indonesia berhasil mengamankan posisi untuk masuk putaran utama turnamen. Raymond Indra/Patra Harapan Rindorindo (ganda putra), dan Chiara Marvella Handoyo (tunggal putri).

Raymond/Patra sukses menumbangkan utusan Malaysia, Kang Khai Xing/Aaron Tai lewat pertarungan tiga gim 21-19, 19-21, dan 21-19. Lalu Chiara Marvella Handoyo mendapatkan tiket ke putaran utama setelah mengalahkan Isharani Baruah dalam dua gim langsung (21-18, 22-20).

Mereka yang mendapatkan kemenangan berhak lolos langsung ke babak 32 besar Indonesia Masters 2025. Ada pun, lima wakil lainnya yakni Alwi Farhan (tunggal putra), Isyana Syahira Meida/Rinjani Kwinara Nastine (ganda putri), Bimo Prasetyo/Velisha Christina (ganda campuran), Zaidan Arrafi/Jessica Maya (ganda campuran), dan Ruzana (tunggal putri) harus terhenti di babak kualifikasi.