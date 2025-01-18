Hadapi Juara Malaysia Open di Indonesia Masters 2025, Lanny Tri Mayasari: Main Kuat-kuatan Saja!

Lanny Tria Mayasari siap tampil habis-habisan melawan juara Malaysia Open di Indonesia Masters 2025 (Foto: Okezone/Bagas Abdiel)

JAKARTA – Lanny Tria Mayasari tidak gentar jelang menghadapi Yuki Fukushima/Mayu Matsumoto di babak pertama Indonesia Masters 2025 Super 500 pekan depan. Ia punya tips untuk menghadapi juara Malaysia Open 2025 itu bersama dengan Siti Fadia Silva Ramadhanti.

1. Andalan

Lanny/Fadia sendiri menjadi salah satu andalan ganda putri tuan rumah di ajang Indonesia Masters 2025. Akan tetapi, perjalanannya dipastikan tidak akan mudah karena di babak pertama harus jumpa lawan kuat.

Duet anyar milik Jepang yakni Fukushima/Matsumoto tengah menjadi momok baru di ganda putri saat ini. Hal itu dibuktikan dengan keberhasilan mereka menjuarai Malaysia Open 2025 yang memiliki level Super 1000.

2. Tak Gentar

Meski begitu, Lanny/Fadia tidak gentar. Namun, ia mengakui untuk menghadapi pasangan Jepang itu harus bisa memperkuat diri dari sisi individu.

"Mungkin lebih disiapkan dari individunya sendiri masing-masing dulu saja," ungkap Lanny saat ditemui di Pelatnas PBSI di Cipayung, Jakarta, dikutip Sabtu (18/1/2025).