Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hadapi Juara Malaysia Open di Indonesia Masters 2025, Lanny Tri Mayasari: Main Kuat-kuatan Saja!

Bagas Abdiel , Jurnalis-Sabtu, 18 Januari 2025 |14:50 WIB
Hadapi Juara Malaysia Open di Indonesia Masters 2025, Lanny Tri Mayasari: Main Kuat-kuatan Saja!
Lanny Tria Mayasari siap tampil habis-habisan melawan juara Malaysia Open di Indonesia Masters 2025 (Foto: Okezone/Bagas Abdiel)
A
A
A

JAKARTA – Lanny Tria Mayasari tidak gentar jelang menghadapi Yuki Fukushima/Mayu Matsumoto di babak pertama Indonesia Masters 2025 Super 500 pekan depan. Ia punya tips untuk menghadapi juara Malaysia Open 2025 itu bersama dengan Siti Fadia Silva Ramadhanti.

1. Andalan

Yuki Fukushima

Lanny/Fadia sendiri menjadi salah satu andalan ganda putri tuan rumah di ajang Indonesia Masters 2025. Akan tetapi, perjalanannya dipastikan tidak akan mudah karena di babak pertama harus jumpa lawan kuat.

Duet anyar milik Jepang yakni Fukushima/Matsumoto tengah menjadi momok baru di ganda putri saat ini. Hal itu dibuktikan dengan keberhasilan mereka menjuarai Malaysia Open 2025 yang memiliki level Super 1000.

2. Tak Gentar

Meski begitu, Lanny/Fadia tidak gentar. Namun, ia mengakui untuk menghadapi pasangan Jepang itu harus bisa memperkuat diri dari sisi individu.

"Mungkin lebih disiapkan dari individunya sendiri masing-masing dulu saja," ungkap Lanny saat ditemui di Pelatnas PBSI di Cipayung, Jakarta, dikutip Sabtu (18/1/2025).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/40/3178720/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_indonesia_masters_super_100_ii_2025_di_vision-RHcJ_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Indonesia Masters Super 100 II 2025 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/40/3178208/apriyani_rahayu_bersama_siti_fadia-BuRo_large.jpg
Alasan Apriyani Rahayu/Siti Fadia Rela Turun Level dan Main di Indonesia Masters II 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/40/3178142/indonesia_masters_2025_super_100_digelar_di_medan_pada_21_26_oktober_2025-m5ZM_large.jpg
Perebutkan Total Hadiah Rp1,8 Miliar, Sebanyak 232 Pebulu Tangkis Siap Unjuk Gigi di Indonesia Masters 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/40/3177473/saksikan_siaran_langsung_indonesia_masters_2025_super_100_hanya_di_mnctv-CM9B_large.jpeg
Saksikan Indonesia Masters 2025 Super 100, Live di MNCTV!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/40/3171626/simak_kata_kata_chico_aura_yang_mengakhiri_puasa_gelar_dengan_juara_indonesia_masters_2025-qNe7_large.jpg
Kata-Kata Chico Aura yang Akhiri Puasa Gelar dengan Juara Indonesia Masters 2025 Super 100
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/40/3171489/chico_aura_dwi_wardoyo-Ymiq_large.jpg
Juara Indonesia Masters 2025 Super 100, Chico Aura Selamatkan Wajah Tuan Rumah
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement