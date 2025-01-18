Hasil NBA 2024-2025 Hari Ini: Oklahoma Thunder City Tumbang, LA Lakers Rebut Kemenangan

SEBANYAK sembilan laga lanjutan NBA 2024-2025 baru saja dimainkan hari ini, Sabtu (18/1/2025). Hasilnya banyak pertandingan menarik tersaji, seperti halnya sang pemuncak wilayah Barat, Oklahoma Thunder City yang tumbang di tangan Dallas Mavericks, hingga Los Angeles (LA) Lakers yang menang tipis atas Brooklyn Nets.

1. Dallas Mavericks vs Oklahoma City Thunder

Thunder saat ini tengah memimpin klasemen wilayah Barat NBA 2024-2025. Sebelumnya, Thunder mampu merebut kemenangan di empat laga terakhir mereka.

Kendati demikian, tren positif itu dihentikan oleh Dallas Mavericks. Bermain di American Airlines Center, Dallas, Amerika Serikat, Thunder dibuat takluk 98-106 oleh Mavericks.

Dalam laga tersebut, Kyrie Irving menjadi pahlawan kemenangan Mavericks. Sebab ia mampu memberikan 25 poin serta 5 rebound dan 5 assist selama 39 menit bermain.

Dallas Maverick vs Oklahoma City Thunder (instagram/dallasmavs)

Dari sisi Thunder sendiri, Jalen Williams tak kalah hebat. Ia mampu menyumbang 19 poin, namun nyatanya Thunder tetap kalah dari Mavericks.

2. Los Angeles Lakers vs Brooklyn Nets

Pertarungan sengit juga terjadi di Crypto.com Arena, Los Angeles, Amerik Serikat. Dalam pertemuan LA Lakers vs Nets tersebut, tim tuan rumah sukses merebut kemenangan tipis dengan skor ketat 102-101.