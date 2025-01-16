Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Indonesia Masters 2025: Alwi Farhan Deg-degan Jelang Debut di Istora Senayan

Bagas Abdiel , Jurnalis-Kamis, 16 Januari 2025 |01:08 WIB
Indonesia Masters 2025: Alwi Farhan Deg-degan Jelang Debut di Istora Senayan
Alwi Farhan deg-degan jelang debut di Indonesia Masters 2025 (Foto: Okezone/Bagas Abdiel)
A
A
A

JAKARTA – Alwi Farhan sungguh excited menyambut turnamen Indonesia Masters 2025 Super 500. Namun, ia sekaligus deg-degan lantaran bakal debut di Istora Senayan, Jakarta.

Indonesia Masters 2025 akan digelar pada 21-26 Januari. Alwi bakal turun di nomor tunggal putra bersama beberapa seniornya.

1. Debut

Alwi Farhan antar Indonesia menang atas Arab Saudi PP PBSI

Ini akan menjadi pertandingan perdana Alwi di Istora Senayan. Pemain berusia 19 tahun itu tidak bisa menutupi rasa bahagianya setelah dipastikan bisa tampil di Indonesia Masters 2025.

"Alhamdulillah senang bangetlah dari kemarin sempat selalu pantau, dari reserve dua terus Alhamdulillah bisa masuk pas kemarin main draw & qualification-nya keluar,” kata Alwi saat ditemui Okezone di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta, Rabu 15 Januari 2025.

“Pastinya senang banget, excited banget tapi juga ada deg-degan sedikit," imbuh kampiun Kejuaraan Dunia Junior 2023 itu.

2. Reserve

Sebelumnya, nama Alwi memang masuk daftar reserve saat pertama kali didaftarkan di Indonesia Masters 2025. Namun jelang pengundian, namanya dipastikan bisa mentas di ajang berlevel Super 500 itu meski harus memulai dari babak kualifikasi.

 

Halaman:
1 2
