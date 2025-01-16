Aprilia Racing Pamer Livery Baru untuk MotoGP 2025, Jorge Martin Pastikan Pakai Nomor 1

MILAN - Jelang MotoGP 2025, tim Aprilia Racing akhirnya memamerkan livery terbarunya untuk mengarungi musim yang baru. Seperti musim-musim sebelumnya, warna hitam mendominasi motor RS-GP, dan tentu yang menarik adalah rider anyar mereka, yakni Jorge Martin dipastikan memakai nomor 1 di MotoGP 2025.

Peluncuran tim Aprilia Racing digelar di Milan, Italia, Kamis (16/1/2025). Warna pada motor RS-GP25 didominasi warna hitam dengan balutan stiker merah dan putih. Sementara untuk rider mengalami perombakan total dengan dihuni oleh Martin dan Marco Bezzecchi.

1. Jorge Martin Pakai Nomor 1

Yang menariknya, nomor motor Martin untuk mengarungi musim depan sekaligus terungkap. Rider berjuluk Martinator itu resmi memakai nomor 1 sebagai nomor balapnya di MotoGP 2025. Dia mencuri nomor tersebut dari Francesco Bagnaia usai menjuarai MotoGP 2025 bersama Pramac Racing.

Martin sangat antusias memakai nomor 1 sebagai nomor balapnya. Rider asal Spanyol itu menyebut nomor tersebut akan membuatnya semakin termotivasi untuk bisa mempertahankan gelar juaranya.

Jorge Martin pamer livery baru tim Aprilia Racing untuk MotoGP 2025. (Foto: Instagram/aprilia)

“Saya tidak ragu untuk menggunakan nomor 1, karena saya telah berjuang untuk itu sepanjang hidup saya,” kata Martin, dilansir dari Crash, Kamis (16/1/2025).

“Jadi, akhirnya memenangkan kejuaraan dunia MotoGP dan bisa memasang nomor ini pada motor Aprilia yang luar biasa ini adalah sesuatu yang sangat menyenangkan,” lanjutnya.