Duet Baru, Ini Kata Verrell Yustin/Pitha Haningtyas Jelang Debut di Indonesia Masters 2025

JAKARTA – Duet baru di sektor ganda campuran Indonesia, Verrell Yustin Mulia/Pitha Haningtyas Mentari, siap debut di Indonesia Masters 2025. Mereka pun beberkan persiapannya.

Sebagai pasangan baru, Verrell/Pitha tak menyangkal mengalami sejumlah tantangan. Terkhusus bagi Pitha, ini akan menjadi perjalanan baru baginya setelah berpasangan tujuh tahun bersama Rinov Rivaldy.

1. Persiapan Duet Baru

Verell/Pitha beberkan persiapan jelang duet di Indonesia Masters 2025. Mereka tentunya harus saling beradaptasi sebagai pasangan baru.

Apalagi, usia Verrell yang lebih muda lima tahun. Hal ini membuat Pitha harus menjalani banyak adaptasi.

"Pastinya memulai tahun 2025 dengan sesuatu yang baru apalagi saya cukup lama partner-an sama Rinov, jadi untuk perubahan partner itu challenge-nya cukup banyak," ungkap Pitha kepada awak media di Pelatnas PBSI Cipayung, Senin (13/1/2025).

"Apalagi Verrell lebih muda dari saya, jadi ada hal-hal yang perlu saya bicarakan bareng. Harapannya bisa lebih baik, step by step bisa menikmati dan hasilnya juga lebih baik," lanjut pemain berusia 25 tahun tersebut.