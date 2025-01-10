Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil Lengkap Proliga 2025 Hari Ini: Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia Keok, Surabaya Samator Berjaya

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 10 Januari 2025 |22:50 WIB
Hasil Lengkap Proliga 2025 Hari Ini: Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia Keok, Surabaya Samator Berjaya
Hasil Proliga 2025 memperlihatkan Jakarta Livin Mandiri menang atas Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia (Foto: Instagram/@jkt.livinmandiri)
GRESIK – Simak hasil lengkap Proliga 2025 hari ini, Jumat (10/1/2025). Seri kali ini berlangsung di GOR Tridharma, Gresik, Jawa Timur.

Sebanyak tiga laga dimainkan pada Jumat (10/1/2025) dengan dua tim putri dan satu putra. Dalam laga pertama, Jakarta Popsivo Polwan menang atas Yogya Falcons. 

Jakarta Popsivo Polwan di Proliga 2025 (Foto: Instagram/@popsivopolwan)
Jakarta Popsivo Polwan di Proliga 2025 (Foto: Instagram/@popsivopolwan)

Popsivo Polwan memang sangat mendominasi permainan atas tim lawan. Hal itu ditandai pertemuan kedua tim berakhir dengan skor 3-0 (25-14, 25-18, 25-19).

Hasil itu merupakan kekalahan ketiga Yogya Falcons di gelaran Proliga 2025. Sementara itu, bagi Jakarta Popsivo Polwan ini merupakan kemenangan kedua.

Sementara itu, dalam laga kedua mempertemukan Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia melawan Jakarta Livin Mandiri yang berkesudahan dengan skor 2-3 (25-18, 16-25, 17-25, 25-16, dan 8-15). Hasil itu menjadi pukulan buat tuan rumah.

Ini merupakan kemenangan kedua Jakarta Livin Mandiri, setelah pekan lalu juga mengalahkan Jakarta Pertamina Enduro 3-1. Sementara itu, bagi Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia ini merupakan kekalahan pertamanya.

 

