Hasil Malaysia Open 2025: Jagoan Ganda Putri Tuan Rumah Tumbang di Tangan Lanny Tria/Siti Fadia!

KUALA LUMPUR - Pasangan ganda putri Indonesia, Lanny Tria Mayasari/Siti Fadia Silva Ramadhanti, secara mengejutkan mampu menumbangkan wakil tuan rumah, Pearly Tan/Thinaah Muralitharan di 32 besar Malaysia Open 2025, pada Selasa (7/1/2025) malam WIB. Perlu diketahui, Pearly/Thinaah adalah andalan Malaysia di sektor ganda putri, namun langsung kalah di tangan Lanny/Siti.

Lanny/Fadia memenangkan laga panjang tersebut dengan skor 19-21, 21-14, dan 13-21 dalam durasi 1 jam 3 menit. Laga tersebut berlangsung di Axiata Arena, Malaysia.

Jalannya Pertandingan

Pada laga tersebut, Lanny/Fadia sejatinya memulai gim pertama dengan bermain kurang maksimal. Mereka bermain di bawah tekanan Tan/Thinaah dan beberapa kali melakukan kesalahan sendiri.

Meski sempat mengimbangi dengan skor 7-7, namun setelah itu Lanny/Fadia tertahan dan tertinggal jauh 7-14. Namun, Lanny/Fadia mencoba bangkit.

Hasilnya, Lanny/Fadia kembali mendekati perolehan poin menjadi 12-14. Termasuk ketika kembali tertinggal 14-19, Lanny/Fadia masih belum menyerah dengan mendekati angka 17-19 lalu 19-20.

lanny tria mayasari dan siti fadia foto pbsi

Sayangnya di poin penting ini, Lanny/Fadia membuat kesalahan sendiri yang merugikan. Kuatnya pertahanan Tan/Thinaah membuat Lanny/Fadia menjadi goyah dan membuang kesempatan di kedudukan 19-20. Mereka takluk di gim pertama dengan skor 19-21.

Pada gim kedua, Lanny/Fadia tidak ingin kecolongan. Mereka langsung curi start dan tampil menyerang. Hasilnya mereka mampu unggul jauh 3-0 hingga 5-1.