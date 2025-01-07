Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Malaysia Open 2025: Jagoan Ganda Putri Tuan Rumah Tumbang di Tangan Lanny Tria/Siti Fadia!

Bagas Abdiel , Jurnalis-Selasa, 07 Januari 2025 |20:04 WIB
Hasil Malaysia Open 2025: Jagoan Ganda Putri Tuan Rumah Tumbang di Tangan Lanny Tria/Siti Fadia!
Ganda putri Indonesia, Lanny Tria/Siti Fadia. (Foto: PBSI)
A
A
A

KUALA LUMPUR - Pasangan ganda putri Indonesia, Lanny Tria Mayasari/Siti Fadia Silva Ramadhanti, secara mengejutkan mampu menumbangkan wakil tuan rumah, Pearly Tan/Thinaah Muralitharan di 32 besar Malaysia Open 2025, pada Selasa (7/1/2025) malam WIB. Perlu diketahui, Pearly/Thinaah adalah andalan Malaysia di sektor ganda putri, namun langsung kalah di tangan Lanny/Siti.

Lanny/Fadia memenangkan laga panjang tersebut dengan skor 19-21, 21-14, dan 13-21 dalam durasi 1 jam 3 menit. Laga tersebut berlangsung di Axiata Arena, Malaysia.

Jalannya Pertandingan

Pada laga tersebut, Lanny/Fadia sejatinya memulai gim pertama dengan bermain kurang maksimal. Mereka bermain di bawah tekanan Tan/Thinaah dan beberapa kali melakukan kesalahan sendiri.

Meski sempat mengimbangi dengan skor 7-7, namun setelah itu Lanny/Fadia tertahan dan tertinggal jauh 7-14. Namun, Lanny/Fadia mencoba bangkit.

Hasilnya, Lanny/Fadia kembali mendekati perolehan poin menjadi 12-14. Termasuk ketika kembali tertinggal 14-19, Lanny/Fadia masih belum menyerah dengan mendekati angka 17-19 lalu 19-20.

lanny tria mayasari dan siti fadia foto pbsi
lanny tria mayasari dan siti fadia foto pbsi

Sayangnya di poin penting ini, Lanny/Fadia membuat kesalahan sendiri yang merugikan. Kuatnya pertahanan Tan/Thinaah membuat Lanny/Fadia menjadi goyah dan membuang kesempatan di kedudukan 19-20. Mereka takluk di gim pertama dengan skor 19-21.

Pada gim kedua, Lanny/Fadia tidak ingin kecolongan. Mereka langsung curi start dan tampil menyerang. Hasilnya mereka mampu unggul jauh 3-0 hingga 5-1.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/14/40/3104252/fajar_alfian_dan_muhammad_rian_ardianto-rq0S_large.jpg
Nihil Gelar di Malaysia Open 2025, PBSI Jadikan All England dan Indonesia Masters Target Utama di Awal 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/12/40/3103752/tunggal_putri_korea_selatan_an_se_young-wv1O_large.JPG
Hasil Lengkap Final Malaysia Open 2025: Borong 2 Gelar, Korea Selatan Jadi Juara Umum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/40/3103549/putri_kw-SkhW_large.jpg
Pelatih Puas dengan Performa Putri KW di Malaysia Open 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/40/3103426/sabar_karyaman_gutama_dan_moh_reza_pahlevi_isfahani-u9Q3_large.jpg
Usai Tersingkir dari Malaysia Open 2025, Sabar Karyaman/Reza Pahlevi Langsung Alihkan Fokus ke Indonesia Masters 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/10/40/3103344/putri_kw-DNEL_large.jpg
Tersingkir di Perempatfinal Malaysia Open 2025, Putri KW Berusaha Petik Hal Positif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/10/40/3103376/lanny_tria_mayasari_dan_siti_fadia_silva_ramadhanti-hJ0C_large.jpg
Lanny/Fadia Alihkan Fokus ke Indonesia Masters 2025 Usai Gagal di Malaysia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement