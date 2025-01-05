Absennya Pemain Kunci Jadi Penyebab Jakarta Pertamina Enduro Kalah dari Livin Mandiri di Pekan Pertama Proliga 2025

Jakarta Pertamina Enduro kalah dari Jakarta Livin Mandiri di laga perdana Proliga 2025 (Foto: Instagram/@jpevolley)

SEMARANG – Absennya dua pemain menyebabkan Jakarta Pertamina Enduro kalah dari Jakarta Livin Mandiri di pekan pertama Proliga 2025 kategori putri. Alhasil, mereka tidak tampil dengan kekuatan terbaik.

Pertamina Enduro kalah 2-3 (18-25, 25-18, 25-21,16-25, dan 7-15) dari Livin Mandiri di laga perdana. Duel itu berlangsung di GOR Jatidiri, Kota Semarang, Jawa Tengah, Sabtu 4 Januari 2025.

Jakarta Livin Mandiri vs Jakarta Pertamina Enduro di Proliga 2025 (Foto: Instagram/@jpevolley)

1. 2 Pemain Cedera

Pelatih Bulent Karsioglu mengatakan, timnya tidak tampil dalam skuad terbaik. Sebab, Nandita Ayu dan Adelia Zulfa terpaksa absen karena cedera. Sementara, pemain asing masih butuh adaptasi.

“Mereka penting untuk tim. Kami tetap berusaha keras, saya senang meski kalah karena pemain menunjukkan permainan yang kuat,” kata Karsioglu, dalam keterangan resminya, Minggu (5/1/2025).

“Pemain asing masih butuh adaptasi,” sambung pria asal Turki itu.

2. Memaksakan Pemain

Kondisi itu membuatnya mau tidak mau memaksa Nurlaili Kusumah bermain untuk menambah kekuatan tim. Padahal, sang pemain baru sembuh dari cedera.