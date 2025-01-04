Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

3 Calon Pembalap Repsol Honda di MotoGP 2027, Nomor 1 Francesco Bagnaia!

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 04 Januari 2025 |01:05 WIB
3 Calon Pembalap Repsol Honda di MotoGP 2027, Nomor 1 Francesco Bagnaia!
Para pembalap MotoGP kala mentas. (Foto: MotoGP)
A
A
A

3 calon pembalap Repsol Honda di MotoGP 2027 menarik diulas. Salah satunya ada nama Francesco Bagnaia.

Diketahui, Honda tengah dalam kondisi terpuruk saat ini. Mereka gagal bersaing karena kinerja motor yang tak sekompetitif dulu saat masih diperkuat Marc Marquez.

Honda diprediksi akan membuat langkah besar di MotoGP 2027 demi bangkit. Mereka dirumorkan siap merekrut pembalap top MotoGP. Beberapa nama pun masuk radar Honda.

Dilansir dari GP One, Sabtu (4/1/2024), berikut 3 calon pembalap Repsol Honda di MotoGP 2027:

3. Pedro Acosta

Pedro Acosta. ig/37pedroacosta

Salah satu calon pembalap Repsol Honda di MotoGP 2027 adalah Pedro Acosta. Dia memang punya bakat gemilang bahkan sampai disebut The Next Marc Marquez.

Acosta debut di MotoGP pada 2024. Pada musim itu, bisa 4 kali naik podium di balapan utama. Tak heran, dirinya bisa turut dilirik Honda untuk membantu mereka bangkit di MotoGP 2027.

 

Halaman:
1 2
