5 Pebulu Tangkis Muslim Indonesia yang Putuskan Berhijrah, Nomor 1 Ganda Putra Legendaris yang Baru Umumkan Pensiun!

Ya, keputusan besar diambil sejumlah pebulu tangkis Indonesia dalam menjalani kehidupannya, termasuk dalam beragama. Sejumlah pebulu tangkis Muslim Tanah Air memutuskan untuk berhijrah dengan lebih memperdalam ilmu agamanya.

Bahkan, hal itu turut ditunjukkan para pemain tersebut kala berlaga di lapangan. Lantas, siapa saja mereka?

Berikut 5 pebulu tangkis Muslim Indonesia yang putuskan berhijrah:

5. Rian Agung Saputro

Salah satu pebulu tangkis Muslim Indonesia yang putuskan berhijrah adalah Rian Agung Saputro. Pemain sepesialis nomor ganda putra ini diketahui pernah berduet dengan Mohammad Ahsan.

Rian pun memutuskan berhijrah untuk memperdalam ajaran agama Islam. Penampilannya berubah sejak itu, termasuk saat bertanding di lapangan. Rian menjadi menutupi bagian auratnya dengan mengenakan celana panjang.

4. Adriyanti Firdasari

Selanjutnya, ada Adriyanti Firdasari. Pemain spesialis nomor tunggal putri ini mantap berhijrah pada 2016. Dia pun mulai mengenakan kerudung untuk menutup bagian auratnya dalam kehidupan dan aktivitas sehari-harinya.