Agum Gumelar Beberkan Alasan Diadakannya Turnamen Golf HUT Ke-65 Pepabri

JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri (Pepabri), Jenderal TNI Purn. Agum Gumelar menegaskan turnamen golf Piala Presiden yang digelar sebagai peringatan HUT Pepabri ke-65 tak sekadar perayaan hari jadi saja. Sebab turnamen itu intinya adalah untuk menjaga tali silaturahmi TNI-Polri.

Ya, Agum Gumelar menerangkan kegiatan turnamen golf tersebut sekaligus menjadi ajang silaturahmi bagi para purnawirawan TNI-Polri. Sebab menurutnya soliditas TNI dan Polri adalah jaminan tetap kukuhnya NKR.

“Tentunya tujuannya adalah untuk selalu kita tingkatkan tali silaturahmi antar purnawirawan. TNI-Polri dan Legiun Veteran,” kata Agum Gumelar kepada wartawan Rabu (4/12/2024).

“Mengapa? Karena kami selalu mempunyai satu sikap, bahwa soliditas TNI dan Polri itu adalah jaminan tetap kukuhnya NKRI, salah satu cara untuk menjalin silaturahmi agar supaya kokoh soliditasnya itu saja dengan turnamen ini, golf ini. Itulah tujuannya ya,” sambung dia.

Agum menjelaskan, bahwa pemilihan cabang olahraga golf sebagai yang dipertandingkan bukan tanpa alasan. Dia mengungkapkan golf menjadi salah satu olahraga yang bisa menjaga tubuh para purnawirawan tetap bugar.