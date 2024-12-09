KJRI Cup Istanbul 2024 Digelar, Momen Pelajar Indonesia Pererat Silahturahmi Lewat Olahraga

KJRI Istanbul Cup 2024 berhasil digelar dan jadi momen silahturahmi para pelajar Indonesia. (Foto: KJRI Istanbul)

ISTANBUL – Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Istanbul, Turki menggelar turnamen olahraga antar pelajar Tanah Air bertemakan sport diplomacy, yakni KJRI Cup Istanbul 2024. Turnamen olahraga yang digelar sejak 1 Desember 2024 itu pun berjalan sukses dan tak hanya sekadar ajang olahraga, tetapi juga menjadi momen silahturahmi para pelajar Indoensia yang beraa di Marmara, Turki.

Konsul Jenderal Republik Indonesia di Istanbul, Darianto Harsono, menyampaikan bahwa KJRI Cup Istanbul 2024 adalah lebih dari sekadar ajang olahraga. Dalam sambutannya, beliau menekankan nilai-nilai penting yang terkandung dalam acara ini.

“KJRI Cup Istanbul bukan hanya soal pertandingan olahraga, tetapi juga medium diplomasi yang efektif untuk memperkuat kebersamaan dan membangun solidaritas di antara diaspora pelajar Indonesia. Acara ini mencerminkan semangat persahabatan dan kolaborasi, yang menjadi ciri khas bangsa kita,” ujar Darianto, dikutip dari rilis KJRI Istanbul, Senin (9/12/2024).

Turnamen KJRI Cup Istanbul 2024 ini menghadirkan dua cabang olahraga utama, yaitu Mini Soccer dan Basket, dengan partisipasi dari perwakilan organisasi pelajar PPI Istanbul, PPI Bursa, PPI Bandırma, PPI Kırklareli, PPI Sakarya, serta tim tuan rumah dari KJRI Istanbul yang berlaga untuk memperebutkan Piala Bergilir KJRI Istanbul.

Tidak hanya kompetisi olahraga, acara ini juga dimeriahkan oleh bazaar makanan nusantara yang menampilkan berbagai hidangan khas Indonesia. Pembukaan acara semakin meriah dengan penampilan tari Zapin dan seni bela diri silat, yang mengundang kekaguman para penonton.

Ketua panitia, Haritsah Mujahid, menyampaikan rasa syukurnya atas suksesnya acara ini.