Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Menyentuh Jorge Martin yang Ingin Tinggalkan Warisan agar Dikenang di MotoGP

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 29 November 2024 |02:07 WIB
Kisah Menyentuh Jorge Martin yang Ingin Tinggalkan Warisan agar Dikenang di MotoGP
Jorge Martin juara MotoGP 2024. (Foto: MotoGP)
A
A
A

KISAH menyentuh Jorge Martin menarik diulas. Dia mengaku ingin meninggalkan warisan agar dikenang di MotoGP.

Bagi juara MotoGP 2024, Jorge Martin, kemenangan dalam balapan bukanlah merupakan obsesi utamanya. Yang terpenting baginya, dirinya bisa meninggalkan sebuah warisan yang selalu bisa dikenang dalam hidupnya.

Jorge Martin

Hampir dua pekan lalu di Barcelona, Martin menasbihkan namanya sebagai juara MotoGP 2024 bersama Pramac Ducati dengan keunggulan 10 poin atas Francesco Bagnaia. Sebuah pencapaian yang selalu menjadi impian sepanjang hidupnya meski sempat tertunda selama semusim.

Seperti diketahui, pada musim 2023 lalu Martinator -julukan Martin- kalah dalam perebutan gelar juara MotoGP dengan Bagnaia. Kecelakaan yang dialaminya dalam seri terakhir di Valencia membuat sang bintang Italia merengkuh titel keduanya secara beruntun.

Namun, memasuki MotoGP 2024, Martin menekan tombol ‘reset’ pada mentalnya. Alhasil, dia bisa menyikapi segala sesuatunya, termasuk hasil balapan dengan lebih tenang.

Cara itu ampuh untuk membuat Jorge Martin tampil konsisten. Puncaknya, dia menjadi juara di akhir musim meski hanya tiga kali menang balapan utama.

Martin pun sulit mengungkapkan kebahagiannya menjuarai MotoGP 2024 menjadi sebuah kata-kata. Sebab menurutnya, ini bukan hanya soal memenangkan sebuah balapan, tetapi lebih dari itu.

“Ini bukan hanya fakta kemenangan. Itu adalah keseluruhan proses, semua pekerjaan yang Anda lakukan di belakangnya. Pada akhirnya, tujuan utama saya bukanlah untuk menang. Ini tentang berkompetisi dan memberikan segalanya, seratus persen,” kata Martin dilansir dari Motosan, Jumat (29/11/2024).

“Dan kalau saya berhasil menang, yang pada akhirnya jadi konsekuensi, itu adalah selesainya pekerjaan, saya sudah melakukan semuanya dengan sempurna,” tambahnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement