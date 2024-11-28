Jumpa Paus Fransiskus di Vatikan, Francesco Bagnaia Terkesima dengan Kharisma Bapa Suci

VATICAN CITY – Francesco Bagnaia bertemu dengan Pemimpin Tertinggi Umat Katolik Paus Fransiskus di Takhta Suci Vatikan. Pembalap tim Ducati Lenovo itu mengaku terkesan dengan kharisma Sri Paus.

Seminggu setelah seri terakhir MotoGP 2024 bergulir di Barcelona, Pecco melakukan perjalanan khusus. Ia diterima oleh Paus Fransiskus di Aula Paus, Istana Apostolik, di Vatikan.

Tak sendirian, Pecco datang ditemani oleh Presiden Asosiasi Balap Motor Dunia (FIM) Jorge Viegas dan Ketua Asosiasi Balap Motor Italia (FMI), Giovanni Copioli. Sang istri, Domizia Castagnini, turut menemaninya dalam kesempatan itu.

Dalam pertemuan itu, Paus Fransiskus mengapresiasi peran sosial para pembalap, FIM, dan FMI. Salah satunya adalah membuat anak-anak di sekolah menyadari pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas meski mereka mencintai dunia balap.

“Penyebaran pendidikan lalu lintas, yang juga diatur dalam anggaran dasar Anda melalui penyelenggaraan kursus di sekolah-sekolah, merupakan penghargaan bagi Anda semua,” puji Paus Fransiskus, dikutip dari Speedweek, Kamis (28/11/2024).

“Kalian telah menciptakan peluang untuk membuat anak-anak berpikir, yang mengagumi para ahli 'sepeda motor' namun seringkali tidak menyadari bahayanya,” imbuh pria berusia 87 tahun itu.

“Waktu yang Anda dedikasikan untuk inisiatif pendidikan dalam hal ini adalah investasi yang mendukung kehidupan. Terima kasih atas apa yang Anda lakukan untuk membantu dan mendidik di bidang ini,” tambah pria asal Argentina tersebut.