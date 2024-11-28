Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jumpa Paus Fransiskus di Vatikan, Francesco Bagnaia Terkesima dengan Kharisma Bapa Suci

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 28 November 2024 |11:37 WIB
Jumpa Paus Fransiskus di Vatikan, Francesco Bagnaia Terkesima dengan Kharisma Bapa Suci
Francesco Bagnaia berjumpa Paus Fransiskus di Vatikan (Foto: Instagram/@federmoto.it)
A
A
A

VATICAN CITY – Francesco Bagnaia bertemu dengan Pemimpin Tertinggi Umat Katolik Paus Fransiskus di Takhta Suci Vatikan. Pembalap tim Ducati Lenovo itu mengaku terkesan dengan kharisma Sri Paus.

Seminggu setelah seri terakhir MotoGP 2024 bergulir di Barcelona, Pecco melakukan perjalanan khusus. Ia diterima oleh Paus Fransiskus di Aula Paus, Istana Apostolik, di Vatikan.

Francesco Bagnaia dan istri berjumpa Paus Fransiskus (Foto: Instagram/@federmoto.it)

Tak sendirian, Pecco datang ditemani oleh Presiden Asosiasi Balap Motor Dunia (FIM) Jorge Viegas dan Ketua Asosiasi Balap Motor Italia (FMI), Giovanni Copioli. Sang istri, Domizia Castagnini, turut menemaninya dalam kesempatan itu.

Dalam pertemuan itu, Paus Fransiskus mengapresiasi peran sosial para pembalap, FIM, dan FMI. Salah satunya adalah membuat anak-anak di sekolah menyadari pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas meski mereka mencintai dunia balap.

“Penyebaran pendidikan lalu lintas, yang juga diatur dalam anggaran dasar Anda melalui penyelenggaraan kursus di sekolah-sekolah, merupakan penghargaan bagi Anda semua,” puji Paus Fransiskus, dikutip dari Speedweek, Kamis (28/11/2024).

“Kalian telah menciptakan peluang untuk membuat anak-anak berpikir, yang mengagumi para ahli 'sepeda motor' namun seringkali tidak menyadari bahayanya,” imbuh pria berusia 87 tahun itu.

“Waktu yang Anda dedikasikan untuk inisiatif pendidikan dalam hal ini adalah investasi yang mendukung kehidupan. Terima kasih atas apa yang Anda lakukan untuk membantu dan mendidik di bidang ini,” tambah pria asal Argentina tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement