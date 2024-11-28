Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Punya Marc Marquez dan Francesco Bagnaia, Ducati Pede Bungkam Aprilia, KTM, hingga Yamaha di MotoGP 2025

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 28 November 2024 |00:11 WIB
Punya Marc Marquez dan Francesco Bagnaia, Ducati Pede Bungkam Aprilia, KTM, hingga Yamaha di MotoGP 2025
Francesco Bagnaia dan Marc Marquez. (Foto: MotoGP)
A
A
A

TIM Ducati percaya diri menatap MotoGP 2025. Manajer Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, yakin duet Marc Marquez dengan Francesco Bagnaia bisa membawa tim membungkam Aprilia, KTM, hingga Yamaha.

Perubahan besar terjadi menjelang gelaran MotoGP 2025. Sejumlah pembalap berganti seragam, hingga tim satelit yang berpindah naungan pada musim depan.

Marc Marquez

Yang paling mencolok, berkurangnya pembalap Ducati musim depan dari delapan menjadi enam. Hal itu disebabkan karena Pramac Racing yang sebelumnya menjadi tim satelit Ducati memilih untuk menyeberang ke Yamaha.

Sementara itu, Aprilia Racing berhasil menggaet dua mantan pembalap Ducati, yakni Jorge Martin dan Marco Bezzecchi. Salah satu jagoan Ducati, Enea Bastianini, juga merapat ke KTM untuk musim depan.

Tardozzi mengatakan, Ducati memang kehilangan banyak talenta terbaiknya untuk musim depan. Terlebih, Martin yang merupakan juara musim 2024 sudah terlanjur meninggalkan Ducati.

"Tentu saja kami akan merasakannya," aku Tardozzi, dikutip dari Speedweek, Kamis (28/11/2024).

Halaman:
1 2
