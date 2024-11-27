Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Target Ganda Putra Indonesia Shohibul Fikri/Daniel Marthin pada 2025: Raih Gelar Juara dan Tembus 15 Besar!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 27 November 2024 |02:15 WIB
Target Ganda Putra Indonesia Shohibul Fikri/Daniel Marthin pada 2025: Raih Gelar Juara dan Tembus 15 Besar!
Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin kala berlaga. (Foto: PBSI)
A
A
A

TARGET ganda putra Indonesia, Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin, pada 2025. Fikri menyatakan bahwa mereka ingin merebut gelar juara sekaligus menembus peringkat 15 besar dunia.

Fikri/Daniel memang belum merasakan gelar juara sejak dipasangkan selama gelaran turnamen BWF pada 2024. Sama juga ketika bertandem dengan Bagas Maulana. Terakhir kali dirinya bersama Bagas naik podium tertinggi di All England 2022.

Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin

Setelah itu, Fikri pun dipecah dengan ditandemkan bersama Daniel. Performanya pun cukup menyita perhatian. Fikri/Daniel memulai debut di Japan Open 2024 dan sukses menembus babak semifinal.

Karena itu, Fikri memiliki target bersama Daniel untuk naik podium tertinggi pada musim depan. Pasalnya, dia sudah cukup lama tidak merasakan podium tertinggi. Selain itu, dia juga ingin meningkatkan ranking bersama Daniel.

“Target tahun depan mau naik podium karena selama tahun ini, mau saya berpasangan dengan Daniel atau Bagas belum naik podium tertinggi,” kata Fikri saat ditemui wartawan di Kantor KOI, Sudirman, Senin 25 November 2024.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/40/3187477/ye_zhaoying-KmOa_large.jpg
Kisah Ye Zhaoying, Rival Abadi Susy Susanti yang Dihapus dari Sejarah China Gara-Gara Pengakuan Kontroversial Olimpiade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/40/3187437/jonatan_christie-75Ha_large.jpg
Galang Dana untuk Korban Banjir Sumatra, Jonatan Christie Berhasil Kumpulkan Rp100 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/40/3187354/mathias_boe_mengakui_tak_suka_suporter_indonesia-B0F2_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Denmark Mathias Boe yang Akui Tak Suka Suporter Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/40/3187343/simak_kisah_kontroversial_lin_dan_pernah_lempar_raket_ke_pelatih_lawan-bWPA_large.jpg
Kisah Kontroversial Legenda Bulu Tangkis China Lin Dan, Pernah Lempar Raket ke Pelatih Lawan di Korea Open 2008
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/40/3187216/ratchanok_intanon-hPxC_large.jpg
3 Pebulu Tangkis Dunia yang Pernah Kena Kasus Doping, Nomor 1 Legenda Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/40/3187081/simak_kisah_memalukan_lee_chong_wei_yang_pernah_terseret_kasus_doping-Aw2R_large.jpg
Kisah Memalukan Lee Chong Wei, Legenda Bulu Tangkis Malaysia yang Pernah Terseret Kasus Doping
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement