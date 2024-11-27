Target Ganda Putra Indonesia Shohibul Fikri/Daniel Marthin pada 2025: Raih Gelar Juara dan Tembus 15 Besar!

TARGET ganda putra Indonesia, Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin, pada 2025. Fikri menyatakan bahwa mereka ingin merebut gelar juara sekaligus menembus peringkat 15 besar dunia.

Fikri/Daniel memang belum merasakan gelar juara sejak dipasangkan selama gelaran turnamen BWF pada 2024. Sama juga ketika bertandem dengan Bagas Maulana. Terakhir kali dirinya bersama Bagas naik podium tertinggi di All England 2022.

Setelah itu, Fikri pun dipecah dengan ditandemkan bersama Daniel. Performanya pun cukup menyita perhatian. Fikri/Daniel memulai debut di Japan Open 2024 dan sukses menembus babak semifinal.

Karena itu, Fikri memiliki target bersama Daniel untuk naik podium tertinggi pada musim depan. Pasalnya, dia sudah cukup lama tidak merasakan podium tertinggi. Selain itu, dia juga ingin meningkatkan ranking bersama Daniel.

“Target tahun depan mau naik podium karena selama tahun ini, mau saya berpasangan dengan Daniel atau Bagas belum naik podium tertinggi,” kata Fikri saat ditemui wartawan di Kantor KOI, Sudirman, Senin 25 November 2024.