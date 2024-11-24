Alasan Pebulu Tangkis China Liu Yu Chen Disebut Putra Sulung Hendra Setiawan

Liu Yu Chen sering disebut sebagai anak sulung Hendra Setiawan karena alasan ini (Foto: Instagram/@liuyuchen88888)

ALASAN pebulu tangkis China Liu Yu Chen disebut putra sulung Hendra Setiawan akhirnya terungkap. Ia bahkan menjadikan sebutan dari penggemar itu sebagai lelucon.

Liu merupakan salah satu pebulu tangkis ganda putra China dengan prestasi mentereng. Namun, di usia yang baru menginjak 29 tahun, ia secara mengejutkan memilih pensiun.

Hal tersebut tak terlepas dari kegagalan di Olimpiade Paris 2024. Setelah meraih perak di Tokyo 2020, Liu mencoba untuk menyepuhnya menjadi emas di Ibu Kota Prancis.

Duetnya besama Ou Xuan Yi malah gagal lolos dari fase grup. Kekalahan menyakitkan itu membuatnya mengambil keputusan mengejutkan yakni pensiun.

Dalam pengakuannya, Yu Chen mengaku dirinya sejatinya sudah ingin pensiun sejak meraih medali perak Olimpiade Tokyo 2020. Namun, ia tunda karena masih ada hasrat untuk meraih gelar lebih banyak.

“Saya bisa melakukannya (pensiun)! Saya juga memiliki ide untuk pensiun bersama Li Junhui ketika saya memenangkan medali perak di Tokyo, tetapi saya tidak dapat menahan napas ini,” ujar Liu, dikutip dari NetEase, Minggu (24/11/2024).

“Saya merasa masih bisa berdiri di lapangan ini dan terus berjuang selama tiga tahun tidak lama atau pendek,” imbuhnya.

“Ketika (Olimpiade) Paris berakhir, impian saya benar-benar berakhir. Saya tidak punya waktu lagi. Tubuh saya benar-benar kelebihan beban. Saya tidak ingin lagi meminum obat penghilang rasa sakit untuk tampil baik dalam permainan,” tandas Liu.