SPORT LAIN

Indonesia Jadi Tuan Rumah GAMMA World MMA Championships 2024, Menpora Dito Kirim Pesan untuk PB Pertacami

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 20 November 2024 |00:07 WIB
Indonesia Jadi Tuan Rumah GAMMA World MMA Championships 2024, Menpora Dito Kirim Pesan untuk PB Pertacami
Menpora RI Dito Ariotedjo mendukung penuh GAMMA World MMA Championships 2024 (Foto: MPI/Andhika Khoirul Huda)
A
A
A

JAKARTA Menpora RI, Dito Ariotedjo, mendukung penuh ajang GAMMA World MMA Championships 2024 di Indonesia. Ia berharap Pengurus Besar Persatuan Tarung Campuran Indonesia (PB Pertacami) memaksimalkan potensi fighter-fighter Tanah Air di pentas internasional itu.

GAMMA World MMA Championships 2024 akan diselenggarakan di Dewa United Basecamp, Pagedangan, Banten, pada 6-14 Desember. Kejuaraan ini akan diikuti oleh lebih dari 50 negara dengan ratusan atlet bertanding di berbagai kategori.

Kejuaraan Dunia GAMMA World MMA Championship 2024

Kejuaraan tahun ini juga jadi yang pertama dalam sejarah GAMMA (Global Association of Mix Martial Art) di mana atlet senior dan junior bertarung dalam kompetisi yang sama. Sebagai tuan rumah, Indonesia berkomitmen memberikan pengalaman terbaik untuk para peserta dan penonton.

Menpora Dito mengapresiasi pergerakan PB Pertacami yang telah membawa event internasional ke Indonesia. Ia berharap potensi-potensi para petarung Tanah Air bisa dimaksimalkan untuk berprestasi di pentas dunia.

“Pemerintah mengucapkan apresiasi kepada PB Pertacami karena sudah membawa Indonesia ke kancah dunia dan bisa menarik event dunia ke Indonesia,” kata Dito dalam konferensi pers di Kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta, dikutip Rabu (20/11/2024).

“Harapan kami dari pemerintah adalah dengan diadakannya Kejuaraan Dunia ini adalah dari International Federation, GAMMA, yang ada di Indonesia, pastinya bagaimana dari federasi Pertacami bisa melakukan scouting,” imbuh pria berusia 34 tahun itu.

“Potensi dari seluruh atlet Indonesia untuk dipertandingkan dan disiapkan untuk di cabang olahraga MMA dan juga bagaimana olahraga MMA sendiri di Indonesia juga lebih terfokus dan lebih masif karena MMA adalah cabang olahraga bela diri yang perkembangannya unik,” urai Dito.

“Ini adalah yang kami sampaikan, Indonesia harus siap, karena kami yakin ke depan MMA akan dominan di multi event, (seperti) SEA Games, Asian Games, dan bahkan Olympic, karena secara industri ini sudah tidak bisa dibendung,” tandas kader Partai Golkar itu.

Telusuri berita Sport lainnya
