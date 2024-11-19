Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Misi Besar Verstappen Amankan Puncak Klasemen di Formula 1 Las Vegas

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 19 November 2024 |20:17 WIB
JAKARTA – Akhir pekan ini, dunia balap akan tertuju pada Sirkuit Las Vegas Strip, Las Vegas, Amerika Serikat, yang menjadi tuan rumah seri ke-22 Formula 1 musim 2024. Saksikan Formula 1 Heineken Silver Las Vegas Grand Prix di channel beIN Sports Vision+ dengan klik di sini. Digelar pada 22-24 November, balapan ini diprediksi menjadi salah satu seri paling ikonik.

Juara dunia bertahan Max Verstappen kembali menjadi sorotan utama. Pembalap Red Bull Racing ini telah menunjukkan dominasi luar biasa sepanjang musim, namun tantangan tetap ada. Verstappen bertekad mengamankan posisinya di puncak klasemen dan mempertahankan momentum kemenangan setelah serangkaian performa gemilang sebelumnya.

Max Verstappen

Las Vegas menjadi trek yang menarik untuk Verstappen karena keunikannya. Sirkuit jalan raya sepanjang 6,2 km ini menyuguhkan kombinasi 17 tikungan cepat dan lintasan lurus yang memungkinkan kecepatan tinggi. Melintasi lokasi ikonis seperti Caesars Palace, Bellagio, dan Venetian, para penggemar dijamin akan menikmati aksi seru dan banyak manuver salip-menyalip.

Selain Verstappen, para pesaing seperti Lando Norris siap memberikan perlawanan sengit. Tim-tim ini dipastikan sudah menyiapkan strategi matang untuk menaklukan trek balap. Hasil balapan di Las Vegas akan sangat menentukan posisi akhir di klasemen sebelum musim berakhir.

Halaman:
1 2
