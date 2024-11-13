Mendarat di Indonesia, Pevoli Cantik Sabina Altynbekova: Mimpi Menjadi Kenyataan!

TANGERANG – Pevoli cantik Sabina Altynbekova akhirnya mendarat di Indonesia. Ia mengaku mimpinya kini menjadi kenyataan.

Altynbekova akan meramaikan kompetisi bola voli tertinggi di tanah air, Proliga 2025. Pevoli asal Kazakhstan itu akan memperkuat tim anyar, Yogya Falcons, dalam gelaran tahun depan nanti.

Perempuan berpostur jangkung itu meninggalkan Astana pada 12 November 2024. Ia tiba di Tangerang hari ini, Rabu (13/11/2024) dan melanjutkan penerbangan ke Surabaya untuk menjalani pemusatan latihan bersama tim Yogya Falcons.

"Saya sangat senang akhirnya bisa ke Indonesia dan bermain voli di sini. Saya sudah memimpikan ini selama tiga atau empat tahun terakhir, dan akhirnya sekarang bisa jadi kenyataan," kata Altynbekova saat dijumpai di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Rabu (13/11/2024).

Ini menjadi kali pertama bagi pevoli berusia 28 tahun itu untuk menginjakkan kaki di Indonesia. Namun, ia merasa sudah memiliki hubungan yang cukup erat dengan Indonesia karena pengikut di media sosial pribadinya banyak dari negara ini.

"Setelah Asian Junior Women's Volleyball Championship 2014 di Taiwan, saya mendapatkan banyak sekali followers dari Indonesia. Mereka sering bilang kalau ingin melihat saya bermain voli di Indonesia. Sekarang akhirnya bisa terjadi," ujar Sabina.