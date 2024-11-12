Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Kisah Kelam Mike Tyson yang Jadi Incaran Narapidana Selama di Penjara

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 12 November 2024 |14:45 WIB
Kisah Kelam Mike Tyson yang Jadi Incaran Narapidana Selama di Penjara
Mike Tyson menyimpan kisah kelam selama berada di penjara (Foto: X/@MikeTyson)
A
A
A

KISAH kelam Mike Tyson yang jadi incaran narapidana selama di penjara menarik untuk diulas. Sebab, si Leher Beton pernah mengalami titik terendah dalam hidupnya.

Tyson pernah masuk penjara pada 1992 karena didakwa bersalah atas kasus pemerkosaan. Ia dijatuhi hukuman enam tahun tetapi hanya tiga tahun saja berada di balik jeruji besi.

Mike Tyson

Selama tiga tahun itu pula, Tyson harus menjadi sasaran para narapidana. Hal itu diceritakannya kepada media pada 1998 dan kembali jadi sorotan jelang duel melawan Jake Paul.

"Orang-orang akan menjajal (kemampuan)-mu. Mereka akan mencoba sosok yang terkuat. Dan saya harus bersiap menjadi seorang pria,” tutur Tyson, dikutip dari Express, Selasa (12/11/2024).

" Mereka akan menjajal semua orang. Mereka memulai dengan mengatakan hal yang lucu, atau sarkastis, dan kemudian melihat sejauh mana mereka bisa melangkah," imbuh pria asal New York itu.

"Saya tidak bisa membiarkan siapapun mengatakan hal yang lucu (meremehkan) atau sarkastis. Saya harus menunjukkan sosok saya tepat di tempat tersebut,” tegas Tyson.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/43/3150060/simak_berapa_harta_kekayaan_manny_pacquiao-wivb_large.jpg
Segini Harta Kekayaan Petinju Manny Pacquiao yang Akan Hadapi Barrios di Perebutan Gelar Tinju WBC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/30/43/2737156/pele-meninggal-dunia-mike-tyson-berkisah-tentang-pertemuannya-dengan-sang-legenda-ktfl9kgdW3.jpg
Pele Meninggal Dunia, Mike Tyson Berkisah tentang Pertemuannya dengan sang Legenda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/23/43/2732988/ini-dia-petinju-yang-paling-ditakuti-mike-tyson-FrtOZfE7uZ.jpg
Ini Dia Petinju yang Paling Ditakuti Mike Tyson
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/22/43/2731984/kisah-petinju-penuh-kontroversi-mike-tyson-yang-pernah-adu-tinju-lawan-gorilla-mzG2Ym6zbc.jpg
Kisah Petinju Penuh Kontroversi Mike Tyson yang Pernah Adu Tinju Lawan Gorilla
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/09/21/43/2672148/hingga-tak-bisa-bicara-mike-tyson-curhat-tentang-perjuangannya-melawan-penyakit-saraf-skiatika-pUccUmeZMt.JPG
Hingga Tak Bisa Bicara, Mike Tyson Curhat tentang Perjuangannya Melawan Penyakit Saraf Skiatika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/08/01/43/2640008/sudah-bangkrut-evander-holyfield-tolak-jual-satu-harta-kesayangannya-cbAOIaaTyV.jpg
Sudah Bangkrut, Evander Holyfield Tolak Jual Satu Harta Kesayangannya
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement