Kisah Kelam Mike Tyson yang Jadi Incaran Narapidana Selama di Penjara

KISAH kelam Mike Tyson yang jadi incaran narapidana selama di penjara menarik untuk diulas. Sebab, si Leher Beton pernah mengalami titik terendah dalam hidupnya.

Tyson pernah masuk penjara pada 1992 karena didakwa bersalah atas kasus pemerkosaan. Ia dijatuhi hukuman enam tahun tetapi hanya tiga tahun saja berada di balik jeruji besi.

Selama tiga tahun itu pula, Tyson harus menjadi sasaran para narapidana. Hal itu diceritakannya kepada media pada 1998 dan kembali jadi sorotan jelang duel melawan Jake Paul.

"Orang-orang akan menjajal (kemampuan)-mu. Mereka akan mencoba sosok yang terkuat. Dan saya harus bersiap menjadi seorang pria,” tutur Tyson, dikutip dari Express, Selasa (12/11/2024).

" Mereka akan menjajal semua orang. Mereka memulai dengan mengatakan hal yang lucu, atau sarkastis, dan kemudian melihat sejauh mana mereka bisa melangkah," imbuh pria asal New York itu.

"Saya tidak bisa membiarkan siapapun mengatakan hal yang lucu (meremehkan) atau sarkastis. Saya harus menunjukkan sosok saya tepat di tempat tersebut,” tegas Tyson.