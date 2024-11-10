Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Senang Bisa Bersaing Lagi di MotoGP, Marc Marquez: Seperti Bangkit dari Kubur!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 10 November 2024 |01:01 WIB
Senang Bisa Bersaing Lagi di MotoGP, Marc Marquez: Seperti Bangkit dari Kubur!
Pembalap Tim Gresini Ducati, Marc Marquez. (Foto: Instagram/gresiniracing)
A
A
A

MADRID – Pembalap Tim Gresini Racing, Marc Marquez, tak menyangka bisa bersaing lagi di MotoGP usai bergabung dengan tim satelit Ducati di awal 2024 ini. Ia merasa bak bangkit dari kubur karena mampu beranjak dari keterpurukan selama bertahun-tahun.

Malahan, Marquez disebut-sebut sebagai kandidat kuat juara MotoGP 2025 lantaran bakal membela tim pabrikan Ducati mulai tahun depan. Semua kejadian itu membuat Marquez kagum pada dirinya sendiri yang bisa bangkit dari cedera parah hingga mampu bangkit dan mendapatkan kesempatan kedua untuk bersaing meraih gelar juara dunia lagi.

The Baby Alien -julukan Marquez- sejauh ini sudah meraih enam gelar juara MotoGP sejak promosi ke kelas utama pada musim 2013 hingga 2019 lalu. Namun cedera parah yang didapatnya dari kecelakaan di Jerez pada musim 2020 telah mengubah nasibnya.

Perkembangan motor Honda yang mandek pun memperparah kejatuhan karier Marquez. Namun, perlahan-lahan Marquez bangkit setelah cedera lengan kirinya pulih sepenuhnya usai menjalani empat kali operasi.

Marc Marquez

Bintang asal Spanyol itu pun kemudian memutuskan cabut dari Repsol Honda ke Gresini Ducati pada MotoGP 2024 yang terbukti kembali membawanya bersaing di papan atas. Bahkan, berkat penampilan impresifnya, dia mendapatkan promosi ke tim pabrikan Ducati Lenovo pada musim depan.

Marquez pun mengungkapkan bahwa semua usaha yang dilakukannya untuk menyelamatkan karier olahraganya memang untuk membawanya kembali bersaing memperebutkan gelar juara MotoGP. Oleh karenanya, dia memasang target untuk bisa meraih titel pertamanya di kelas utama sejak 2019 lalu setelah bergabung dengan tim pabrikan Ducati tahun depan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement