Senang Bisa Bersaing Lagi di MotoGP, Marc Marquez: Seperti Bangkit dari Kubur!

MADRID – Pembalap Tim Gresini Racing, Marc Marquez, tak menyangka bisa bersaing lagi di MotoGP usai bergabung dengan tim satelit Ducati di awal 2024 ini. Ia merasa bak bangkit dari kubur karena mampu beranjak dari keterpurukan selama bertahun-tahun.

Malahan, Marquez disebut-sebut sebagai kandidat kuat juara MotoGP 2025 lantaran bakal membela tim pabrikan Ducati mulai tahun depan. Semua kejadian itu membuat Marquez kagum pada dirinya sendiri yang bisa bangkit dari cedera parah hingga mampu bangkit dan mendapatkan kesempatan kedua untuk bersaing meraih gelar juara dunia lagi.

The Baby Alien -julukan Marquez- sejauh ini sudah meraih enam gelar juara MotoGP sejak promosi ke kelas utama pada musim 2013 hingga 2019 lalu. Namun cedera parah yang didapatnya dari kecelakaan di Jerez pada musim 2020 telah mengubah nasibnya.

Perkembangan motor Honda yang mandek pun memperparah kejatuhan karier Marquez. Namun, perlahan-lahan Marquez bangkit setelah cedera lengan kirinya pulih sepenuhnya usai menjalani empat kali operasi.

Bintang asal Spanyol itu pun kemudian memutuskan cabut dari Repsol Honda ke Gresini Ducati pada MotoGP 2024 yang terbukti kembali membawanya bersaing di papan atas. Bahkan, berkat penampilan impresifnya, dia mendapatkan promosi ke tim pabrikan Ducati Lenovo pada musim depan.

Marquez pun mengungkapkan bahwa semua usaha yang dilakukannya untuk menyelamatkan karier olahraganya memang untuk membawanya kembali bersaing memperebutkan gelar juara MotoGP. Oleh karenanya, dia memasang target untuk bisa meraih titel pertamanya di kelas utama sejak 2019 lalu setelah bergabung dengan tim pabrikan Ducati tahun depan.