HOME SPORTS MOTOGP

Bukan Francesco Bagnaia, Casey Stoner Merasa Jorge Martin Lebih Layak Jadi Juara MotoGP 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 10 November 2024 |00:01 WIB
Bukan Francesco Bagnaia, Casey Stoner Merasa Jorge Martin Lebih Layak Jadi Juara MotoGP 2024
Jorge Martin vs Francesco Bagnaia. (Foto: MotoGP)
A
A
A

MILAN – Ex juara dunia Ducati, Casey Stoner, menilai Jorge Martin sangat layak menjadi juara dunia MotoGP 2024. Pasalnya Stoner melihat Martin sudah berkembang ketimbang musim lalu, terbukti kini rider Pramac Ducati itu tak melakukan kesalahan yang sama, malahan pesaing terkuatnya, Francesco Bagnaia (Ducati) yang kini melakukan kesalahan.

Ya, Stoner menjagokan Martin untuk menjadi jawara baru di MotoGP 2024. Penentuan gelar antara Martin vs Bagnaia akan ditentukan di seri penutup, yakni MotoGP Barcelona 2024 di Sirkuit Catalunya.

Kondisi saat ini, Martinator -julukan Martin- sudah meletakkan satu kakinya di podium tertinggi MotoGP 2024. Dengan satu seri tersisa, dia unggul 24 poin atas sang juara bertahan, Bagnaia.

Keunggulannya melebar setelah pada balapan pekan lalu di MotoGP Malaysia 2024, Pecco -sapaan Bagnaia- mengalami kecelakaan dalam sprint. Meski rider Ducati Lenovo itu bisa menang dalam balapan utama di Sirkuit Sepang, Martin sudah berada dalam posisi di atas angin untuk juara musim ini.

Casey Stoner

Stoner pun menilai situasi perebutan gelar juara di antara kedua rider tersebut memang bertukar nasib pada tahun ini dibandingkan tahun lalu. Menurutnya, musim ini gantian Pecco yang membuat kesalahan di momen-momen krusial sehingga Martin selangkah di depannya.

“Dalam dua atau tiga tahun terakhir mereka selalu berada di puncak. Tahun lalu Jorge Martín melakukan beberapa kesalahan dan tahun ini, Pecco-lah yang melakukan kesalahan pada momen-momen penting,” kata Stoner dilansir dari Motosan, Minggu (10/11/2024).

Halaman:
1 2
