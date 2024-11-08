Kisah Jorge Martin yang Ketakutan saat Tahu Dibayangi Marc Marquez di MotoGP Malaysia 2024

KISAH Jorge Martin yang ketakutan saat tahu dibayangi Marc Marquez di MotoGP Malaysia 2024 akan diulas dalam artikel ini. Martin mengaku ketakutan ketika tahu Marc Marquez berada tepat di belakangnya.

Balapan utama MotoGP Malaysia 2024 dimenangi oleh Francesco Bagnaia. Sementara Martinator -julukan Jorge Martin- berada di posisi dua yang sekaligus membuatnya menunda perayaan gelar juara dunia.

Jalannya balapan sendiri sangat menarik, karena Martin dan Bagnaia berduel sangat sengit. Tak hanya itu, Marquez juga sempat memanaskan persaingan dengan berada di posisi tiga.

Martin pun mengaku sangat ketakutan ketika dibayangi oleh Marquez. Tapi untungnya, rider asal Spanyol itu bisa bernapas lega karena The Baby Alien -julukan Marquez- terjatuh dan posisinya merosot jauh.