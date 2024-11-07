Ini Alasan Pol Espargaro Blak-blakan Sebut Suporter Fanatik Valentino Rossi Bawa Dampak Buruk di MotoGP

MANTAN pembalap MotoGP, Pol Espargaro secara blak-blakan menyebut suporter fanatik Valentino Rossi membawa dampak buruk di MotoGP. Pasalnya Pol merasa para fans garis keras The Doctor –julukan Rossi– kerap menghina pesaing Rossi dengan begitu keras hingga ikut senang jika pesaing jagoannya kecelakaan.

Pol sejatinya sangat mengagumi Rossi. Sebagai orang yang cukup lama bersaing dengan Rossi di MotoGP (sejak 2014-2021), saudara kandung Aleix Espargaro benar-benar menghormati sosok The Doctor.

Pol bahkan mengakui MotoGP bisa sepopuler ini berkat kehebatan Rossi. Jadi, ia tidak heran jika ada banyak fans Rossi di berbagai belahan dunia.

Hanya saja, Pol tak senang jika ada fans garis keras Rossi. Terlalu banyak hal negatif yang kerap diperlihatkan suporter fanatik Rossi tersebut.

“Saya selalu menganggap dia (Valentino Rossi) sebagai yang terhebat. Bahkan sampai Marc Marquez hadir, dia tetap mampu jadi yang terbaik,” kata Pol Espargaro, mengutip dari Diario AS, Kamis (7/11/2024).

“Rossi berhasil mengenalkan MotoGP seperti yang dilalukan Angel Nieto di Spanyol, bedanya Rossi mempopulerkannya ke seluruh dunia. Tak heran dia punya banyak fans di seluruh dunia,” tambah Pol.

“Orang-orang mencintainya saat kami balapan di Barcelona, yang mana di sirkuit itu seharusnya banyak dihadiri fans Marc Marquez,” lanjutnya.