Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Ini Alasan Pol Espargaro Blak-blakan Sebut Suporter Fanatik Valentino Rossi Bawa Dampak Buruk di MotoGP

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 07 November 2024 |10:32 WIB
Ini Alasan Pol Espargaro Blak-blakan Sebut Suporter Fanatik Valentino Rossi Bawa Dampak Buruk di MotoGP
Legenda hidup MotoGP, Valentino Rossi. (Foto: MotoGP)
A
A
A

MANTAN pembalap MotoGP, Pol Espargaro secara blak-blakan menyebut suporter fanatik Valentino Rossi membawa dampak buruk di MotoGP. Pasalnya Pol merasa para fans garis keras The Doctor –julukan Rossi– kerap menghina pesaing Rossi dengan begitu keras hingga ikut senang jika pesaing jagoannya kecelakaan.

Pol sejatinya sangat mengagumi Rossi. Sebagai orang yang cukup lama bersaing dengan Rossi di MotoGP (sejak 2014-2021), saudara kandung Aleix Espargaro benar-benar menghormati sosok The Doctor.

Pol bahkan mengakui MotoGP bisa sepopuler ini berkat kehebatan Rossi. Jadi, ia tidak heran jika ada banyak fans Rossi di berbagai belahan dunia.

Hanya saja, Pol tak senang jika ada fans garis keras Rossi. Terlalu banyak hal negatif yang kerap diperlihatkan suporter fanatik Rossi tersebut.

Pol Espargaro

“Saya selalu menganggap dia (Valentino Rossi) sebagai yang terhebat. Bahkan sampai Marc Marquez hadir, dia tetap mampu jadi yang terbaik,” kata Pol Espargaro, mengutip dari Diario AS, Kamis (7/11/2024).

“Rossi berhasil mengenalkan MotoGP seperti yang dilalukan Angel Nieto di Spanyol, bedanya Rossi mempopulerkannya ke seluruh dunia. Tak heran dia punya banyak fans di seluruh dunia,” tambah Pol.

“Orang-orang mencintainya saat kami balapan di Barcelona, yang mana di sirkuit itu seharusnya banyak dihadiri fans Marc Marquez,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement