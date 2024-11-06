Jorge Martin Anggap Duel Lawan Francesco Bagnaia Mirip Marc Marquez vs Valentino Rossi

JORGE Martin menganggap duelnya melawan Francesco Bagnaia mirip Marc Marquez vs Valentino Rossi. Menurutnya, setiap era dan generasi menciptakan persaingan sengit.

Martin dan Bagnaia merupakan dua kandidat kuat yang sedang memperebutkan gelar juara dunia MotoGP 2024. Martinator telah mengoleksi 485 poin, unggul 24 angka dari pesaingnya di klasemen sementara.

Dengan satu balapan tersisa, kedua pembalap masih mempunyai kans besar untuk memenangkan gelar pada musim ini. Pada balapan sebelumnya di MotoGP Malaysia 2024, Minggu 3 November, Martin dan Bagnaia bertarung sengit.

Balapan itu akhirnya dimenangkan Bagnaia dengan keunggulan beberapa detik saja dari Martin. Perihal duel sengit dalam beberapa balapan terakhir, ia teringat dengan pertarungan pembalap masa lalu, salah satunya Rossi vs Marquez.

“Kami adalah generasi baru, sebelumnya kita berbicara tentang pertarungan antara (Dani) Pedrosa dan (Jorge) Lorenzo atau (Marc) Marquez dan Valentino (Rossi), hari ini kita berbicara tentang Martin dan Bagnaia,” kata Martin dikutip dari Motosan, Rabu (6/11/2024).

“Ini membuat saya senang dan bangga, suatu kehormatan bisa berada di sini bertarung bersama juara (bertahan) seperti Pecco," sambung pria asal Spanyol itu.