HOME SPORTS MOTOGP

Fans Francesco Bagnaia dari Indonesia Harap Idolanya Jaga Harapan Juara Dunia di Seri Terakhir MotoGP 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 05 November 2024 |02:04 WIB
Fans Francesco Bagnaia dari Indonesia Harap Idolanya Jaga Harapan Juara Dunia di Seri Terakhir MotoGP 2024
Chaerul Saleh, fans Francesco Bagnaia dari Bogor, berharap idolanya juara dunia MotoGP 2024 (Foto: MPI/Andhika Khoirul Huda)
A
A
A

SELANGOR – Fans Francesco Bagnaia dari Indonesia berharap sang idola bisa menjaga harapan menjadi juara dunia MotoGP 2024 di seri terakhir. Mereka senang melihat pembalap tim Ducati Lenovo itu memenangi balapan MotoGP Malaysia 2024 akhir pekan lalu.

Pertarungan sengit tersaji antara Bagnaia dengan Jorge Martin, Minggu 3 November siang WIB. Kedua rider tersebut menampilkan aksi salip menyalip yang membuat para penonton berkali-kali berteriak untuk melepaskan ketegangan di Sirkuit Internasional Sepang, Selangor.

Francesco Bagnaia melaju di depan Jorge Martin dan Marc Marquez di MotoGP Malaysia 2024 (Foto: Ducati Corse)

Pecco dan Martin bahkan nyaris bersenggolan satu sama lain karena keduanya sama-sama bersikeras untuk memenangkan balapan utama. Namun, setelah terlibat pertarungan ketat di lima lap awal, sang jagoan tim pabrikan Ducati Lenovo lah yang akhirnya sukses memenangkan balapan.

Dengan hasil tersebut, Pecco menunda pesta Martin untuk mengamankan titelnya di Malaysia. Ia kini memangkas selisih menjadi 24 poin dari sang pesaing di puncak klasemen yang mengumpulkan 485 angka.

Oleh karena itu, penentuan juara MotoGP 2024 akan ditentukan dalam seri terakhir yang sampai saat ini belum ditentukan setelah GP Valencia dibatalkan akibat banjir bandang yang melanda daerah tersebut. Namun, kabarnya Sirkuit Barcelona-Catalunya, Montmelo, Spanyol, menjadi calon kuat penggantinya.

Pada akhir pekan lalu, MNC Portal Indonesia (MPI) mendapatkan kesempatan menonton langsung MotoGP Malaysia 2024 bersama TX Travel dan Tourism Malaysia Jakarta. Para fans asal Indonesia, baik yang mendukung Pecco atau Martin, dibuat deg-degan di setiap lapnya.

Salah satunya adalah Fathurrahman. Pria asal Banjarmasin itu jauh-jauh datang ke Sirkuit Sepang untuk menyaksikan rider kesayangannya yakni, Pecco. Ia menilai balapan utama MotoGP Malaysia 2024 sangat menarik untuk disaksikan.

“Seru sekali lah, mendebarkan terutama di lap-lap awal. Tapi udah pertengahan balapan Pecco sudah enggak terkejar lagi, biasa si Martin cari aman,” kata Fathurrahman, dikutip Selasa (5/11/2024).

Halaman:
1 2
