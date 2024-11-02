Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Dipastikan Lolos BWF World Tour Finals 2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 02 November 2024 |00:11 WIB
Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Dipastikan Lolos BWF World Tour Finals 2024
Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja lolos ke BWF World Tour Finals 2024 (Foto: PBSI)
JAKARTA Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja dipastikan lolos ke BWF World Tour Finals 2024. Mereka menjadi wakil pertama dari Indonesia yang lolos ke turnamen tutup tahun tersebut.

Dejan/Gloria saat ini berada di peringkat kelima klasemen sementara BWF World Tour 2024 week ke-43. Duet Indonesia itu berhasil mengumpulkan 71,460 poin dari beragam turnamen yang telah dilalui.

Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja

Ganda campuran ranking 12 dunia itu memang sudah diprediksi akan lolos ke BWF World Tour Finals 2024. Hal itu berdasarkan performa impresif dan perolehan poin mereka pada turnamen BWF World Tour tahun ini.

Salah satu yang paling mencolok adalah ketika Dejan/Gloria berhasil menjadi runner up Macau Open 2024. Selain itu, mereka juga berhasil menempati posisi ketiga turnamen China Open 2024.

Dari turnamen di China itu, Dejan/Gloria berhasil mendapat 9,500 poin. Hingga Jumat 1 November 2024, pemain PB Djarum itu dipastikan untuk melenggang ke BWF World Tour Finals 2024.

