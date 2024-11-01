Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Tembus 16 Besar Indonesia Masters II Super 100 2024, Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Makin Pede Juara

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 01 November 2024 |01:01 WIB
Tembus 16 Besar Indonesia Masters II Super 100 2024, Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Makin <i>Pede</i> Juara
Ganda campuran Indonesia, Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu. (Foto: PBSI)
A
A
A

SURABAYA - Kemenangan yang diraih di babak 32 besar Indonesia Masters II Super 100 2024 membuat ganda campuran Indonesia, Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathanael Pasaribu semakin percaya diri. Jafar/Felisha pun semakin optimis bisa meraih gelar juara usai tampil baik dalam upaya merebut tiket ke babak 16 besar tersebut.

Jafar/Felisha memastikan langkahnya ke babak 16 besar usai bungkam wakil Malaysia, Lok Hong Quan/Carmen Ting di Jatim Expo, Surabaya, Kamis (31/10/2024). Pasangan tuan rumah itu tampil apik dengan mengunci kemenangan dua gim langsung 21-13, 21-15.

Usai laga, Jafar menyatakan optimismenya bersama Felisha. Mereka ingin membuktikan diri dengan menyabet gelar juara Indonesia Masters II Super 100 2024.

“Kami ingin memberikan pembuktian dengan bisa meraih gelar juara di turnamen ini,” kata Jafar dalam rilis PBSI, Jumat (1/11/2024).

Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta (PBSI)

Jafar sadar targetnya itu bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Tapi, dia bersama Felisha memiliki modal bagus karena sebelumnya meraih gelar juara di Indonesia International Challenge 2024.

1 2
