Kisah David Alonso, Sosok Rider Muda Didikan Marc Marquez yang Pecahkan Rekor Valentino Rossi yang Bertahan Selama 27 Tahun!

KISAH David Alonso menarik diulas. Sebab, sosok rider muda didikan Marc Marquez ini pecahkan rekor Valentino Rossi yang bertahan selama 27 tahun.

David Alonso yang mentas di kelas Moto3 2024 memang tampil ciamik. Dia bahkan baru saja meraih kemenangan di balapan Moto3 GP Thailand 2024 yang digelar pada akhir pekan lalu.

Pencapaian ini mempermanis kiprah David Alonso di Moto3 musim ini. Sebelumnya, dia sudah merebut 11 kemenangan di Moto3 2024.

Alonso membuka musim langsung dengan meraih kemenangan di GP Qatar. Setelah itu, dia baru menang lagi di seri ketiga yang digelar di Amerika Serikat.

Harus terpuruk di seri Spanyol, Alonso akhirnya bangkit di Prancis dan merebut kemenangan beruntun. Dia menang tiga kali beruntun, mulai dari seri Prancis, Catalunya hingga Italia.