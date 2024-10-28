Influencer asal Indonesia Ini Langsung Ketagihan Nonton MotoGP Usai Lihat Keserusan MotoGP Thailand 2024

BURIRAM - Travel Influencer asal Indonesia, Febrian, terlihat menonton langsung balapan MotoGP Thailand 2024 di Sirkuit Internasional Chang, Buriram, Thailand, pada Minggu 27 Oktober 2024. Ternyata itu adalah pertama kalinya Febrian menonton MotoGP di sirkuit dan ia mengaku langsung terhibur dan ketagihan untuk menyaksikan balapan motor paling prestisius di dunia tersebut.

Ya meski sempat terasa asing karena baru perdana, Febrian mengaku langsung ketagihan. Apalagi balapan MotoGP Thailand 2024 berlangsung seru dengan pembalap Tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, keluar sebagai pemenang.

Sepanjang race, Febrian pun dibuat kagum dengan berbagai aksi pembalap hingga sejumlah insiden yang terjadi. Salah satunya nasib apes yang menimpa Marc Marquez, di mana sedang bersaing sengit memperebutkan tempat pertama dengan Bagnaia, tetapi harus terjatuh.

"Memang hari ini nonton MotoGP di Thailand. Seru banget, ini pertama kali nonton MotoGP, karena di Indonesia belum pernah nonton sama sekali. Seru banget," ucap Febrian kepada MNC Portal Indonesia yang berkesempatan menyaksikan MotoGP Thailand 2024 bersama TX Travel dan Tourism Authority Thailand Jakarta.

"Biasanya cuma nonton kalau F1 ya, bener-bener nonton MotoGP seru banget. Tadi kayak balap-balapan jadi pengen jadi pembalap juga, apakah kita harus jadi pembalap ya? Tapi seru banget," tambahnya.

Keseruan balapan MotoGP tersebut membuat Febrian menjadi ketagihan. Bahkan ia mengaku kepikiran untuk bisa nonton balapan MotoGP Indonesia yang diselenggarakan di Mandalika.