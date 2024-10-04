Perbandingan Gaji Jorge Martin dengan Francesco Bagnaia, 2 Pembalap yang Paling Berpeluang Juara Dunia MotoGP 2024

PERBANDINGAN gaji Jorge Martin dan Francesco Bagnaia menarik untuk diketahui. Sebab, keduanya menjadi 2 pembalap yang paling berpeluang untuk menjadi juara dunia MotoGP 2024.

Bagaimana tidak? keduanya kini menjadi dua pembalap yang duduk di posisi teratas klasemen MotoGP 2024. Jorge Martin tercatat menjadi pemuncak klasemen sementara dengan perolehan 366 poin. Dibawahnya ada Francesco Bagnaia yang terpaut 21 poin.

Dibanding dua pembalap tersebut, pembalap lain memiliki poin yang terlalu jauh. Enea Bastianini yang merupakan rekan satu tim Francesco Bagnaia di Ducati Lenovo saat ini baru mengumpulkan 291 poin. Meski berada di posisi ketiga, ia terpaut hingga 54 poin dari Pecco dan 75 poin dari Martin.

Kemudian di posisi keempat ada Marc Marquez. The Baby Aliens baru meraih 288 poin saja yang jelas terpaut jauh dari Jorge Martin maupun Bagnaia. Dan posisi kelima ada Pedro Acosta yang baru mengumpulkan 181 poin yang rasanya hampir mustahil untuk menjadi juara dunia MotoGP 2024.

Sebagai dua pembalap andalan di timnya, memang sudah sepantasnya Jorge Martin dan Francesco Bagnaia bersaing untuk meraih juara. Terlebih, keduanya juga mendapat gaji yang terbilang sangat besar.

Jorge Martin contohnya. Meski hanya pembalap Prima Pramac Racing yang notabene adalah tim satelit dari Ducati, ia mendapat gaji hingga 3,5 juta dolar atau setara dengan Rp53,97 miliar dilansir dari Sporty Salaries, Jumat (4/10/2024). Angka ini baru mencakup gaji pokok dan akan bertambah apabila dirinya berhasil finis di posisi tiga besar ataupun menjadi juara.