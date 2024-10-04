Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Perbandingan Gaji Jorge Martin dengan Francesco Bagnaia, 2 Pembalap yang Paling Berpeluang Juara Dunia MotoGP 2024

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 04 Oktober 2024 |20:38 WIB
Perbandingan Gaji Jorge Martin dengan Francesco Bagnaia, 2 Pembalap yang Paling Berpeluang Juara Dunia MotoGP 2024
Francesco Bagnaia dan Jorge Martin berduel ketat di perebutan gelar juara MotoGP 2024. (Foto: Instagram/pramacracing)
A
A
A

PERBANDINGAN gaji Jorge Martin dan Francesco Bagnaia menarik untuk diketahui. Sebab, keduanya menjadi 2 pembalap yang paling berpeluang untuk menjadi juara dunia MotoGP 2024.

Bagaimana tidak? keduanya kini menjadi dua pembalap yang duduk di posisi teratas klasemen MotoGP 2024. Jorge Martin tercatat menjadi pemuncak klasemen sementara dengan perolehan 366 poin. Dibawahnya ada Francesco Bagnaia yang terpaut 21 poin.

Dibanding dua pembalap tersebut, pembalap lain memiliki poin yang terlalu jauh. Enea Bastianini yang merupakan rekan satu tim Francesco Bagnaia di Ducati Lenovo saat ini baru mengumpulkan 291 poin. Meski berada di posisi ketiga, ia terpaut hingga 54 poin dari Pecco dan 75 poin dari Martin.

Kemudian di posisi keempat ada Marc Marquez. The Baby Aliens baru meraih 288 poin saja yang jelas terpaut jauh dari Jorge Martin maupun Bagnaia. Dan posisi kelima ada Pedro Acosta yang baru mengumpulkan 181 poin yang rasanya hampir mustahil untuk menjadi juara dunia MotoGP 2024.

Jorge Martin

Sebagai dua pembalap andalan di timnya, memang sudah sepantasnya Jorge Martin dan Francesco Bagnaia bersaing untuk meraih juara. Terlebih, keduanya juga mendapat gaji yang terbilang sangat besar.

Jorge Martin contohnya. Meski hanya pembalap Prima Pramac Racing yang notabene adalah tim satelit dari Ducati, ia mendapat gaji hingga 3,5 juta dolar atau setara dengan Rp53,97 miliar dilansir dari Sporty Salaries, Jumat (4/10/2024). Angka ini baru mencakup gaji pokok dan akan bertambah apabila dirinya berhasil finis di posisi tiga besar ataupun menjadi juara.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement